Jest nagranie z szatni Polaków. Tak Nawrocki zwrócił się do piłkarzy

Za wcześnie jeszcze na popadanie w hurraoptymizm i obwieszczanie nowej ery, ale nie da się zaprzeczyć, że reprezentacja Polski wysłała w niedzielny wieczór w końcu pozytywny sygnał. Zespół Jana Urbana zrobił z Finlandią to, co z zespołem tego pokroju zrobić powinien, skutecznie wygrywając 3:1. W połączeniu z remisem wywalczonym trzy dni wcześniej z Holandią w Rotterdamie (1:1), po raz pierwszy od dawna po zgrupowaniu kibice mogą mieć dobre humory. Wśród nich także Karol Nawrocki.
Prezydent naszego kraju pojawił się na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy okazji meczu z Finami. Nie było to nic szczególnie dziwnego, żadną tajemnicą jest, iż prywatnie to piłkarski kibic, a konkretnie Lechii Gdańsk. Był już nawet na jej meczu kilka dni po zaprzysiężeniu na prezydenta. Tym razem odwiedził reprezentację i bez wątpienia mógł być zadowolony z tego, co zobaczył. Po meczu z kolei udał się do szatni. Dzięki nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, wiemy. jak wyglądała ta wizyta.
- Zawsze możecie na prezydenta liczyć i to chciałem naszemu wspaniałemu trenerowi oraz naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć. Wygrała Polska i krzyknę tak, jak w A-Klasie krzyczałem: kto wygrał mecz?! - powiedział Nawrocki, po czym oczywiście cały zespół odpowiedział mu "Polska!". Po chwili wspólnej celebracji podszedł do każdego, by pogratulować i uścisnąć dłoń. Wdał się jeszcze w krótką rozmowę z Janem Urbanem. - Dziękujemy za wizytę. Oby one były częstsze, bo oznaczały zwycięstwa - powiedział selekcjoner. - Szczęście przyniosłem! - odparł Nawrocki.
Kolejną okazję do pojawienia się na meczu reprezentacji Polski prezydent Nawrocki otrzyma w czwartek 9 października o 20:45. Wówczas nasza kadra zagra także w Chorzowie towarzyski mecz z Nową Zelandią. Trzy dni później, w niedzielę 12 października o 20:45 zagramy kolejny mecz eliminacji do mundialu na wyjeździe z Litwą.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!