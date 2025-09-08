Za nami wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jan Urban zaczął pracę w roli selekcjonera od remisu 1:1 z Holandią i wygranej 3:1 z Finlandią. "Autorskim" pomysłem Urbana we wrześniu można nazwać umieszczenie Przemysława Wiśniewskiego w wyjściowej jedenastce. Zawodnik Spezii Calcio zagrał w środku obrony u boku Jana Bednarka i spisał się dobrze w obu meczach. "Sprawdził się na tle Holandii, a z Finlandią uwiarygodnił. I naprawdę nie było widać, że były to jego pierwsze mecze w kadrze" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl po meczu Polska - Finlandia.

Oto co zrobił Wiśniewski po meczu z Finlandią. "Mental z topowej drużyny świata"

Michał Sochalski umieścił na portalu X nagrania, na których widać, co Wiśniewski robił po zakończeniu meczu z Finlandią. Defensor spacerował samotnie po murawie Stadionu Śląskiego, podpisał dziesiątki autografów, zszedł ostatni do szatni i przybijał "piątki" chłopcom od podawania piłek. "Widać, ile to dla niego znaczy. Dał się chłopak polubić. Klasy nie kupisz" - czytamy we wpisach.

"Chłop jest największym wygranym zgrupowania", "dużo serducha włożył w te dwa spotkania, nie byłem przekonany co do niego, ale zwracam honor", "ileż to takich pereł mamy", "jakiś mental z topowej drużyny świata" - pisali internauci na portalu X.

Wiśniewski był już powołany do reprezentacji w czerwcu 2023 r. przez Fernando Santosa, ale wtedy spędził mecz z Niemcami (1:0) na ławce rezerwowych. Później Wiśniewski wypadł z gry na ponad 280 dni z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Po czasie okazało się, że gdyby nie kontuzja, to Polak mógłby trafić do Sheffield United, które wówczas awansowało na poziom Premier League.

Wiśniewski występuje w barwach Spezii Calcio od stycznia 2023 r., a wcześniej grał dla Górnika Zabrze (2015-2022) i Venezii (2022-2023).

Dlatego Urban postawił na Wiśniewskiego. "Wiedziałem, na co go stać"

Jeszcze przed startem wrześniowego zgrupowania Urban tłumaczył, dlaczego postawił na Wiśniewskiego kosztem Sebastiana Walukiewicza z Sassuolo.

- Walukiewicz ostatnio grał na prawej obronie, a nie na stoperze. My z tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Zestawiając Walukiewicza z Wiśniewskim to zawodnicy podobni. Może Wiśniewski jest szybszy i lepszy w powietrzu, natomiast przy powołaniu zadecydowało, że gra na swojej pozycji - tłumaczył selekcjoner.

- Przemkowi pomogło to, że go prowadziłem. Znam go i wiedziałem, na co go stać. Widziałem też, że zrobił duży progres. Ale to też nakładało na niego większą presję. Ostatecznie cieszę się, że to wytrzymał. Mówiąc po piłkarski, wykorzystał swoją szansę - to z kolei słowa Urbana po meczu z Holandią (1:1), w którym Wiśniewski zagrał przez 84 minuty.

