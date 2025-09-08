Jedna wielka kompromitacja. Fernando Santos wyrzucony z pracy!

Fernando Santos nie ma dobrej passy, odkąd po mundialu w Katarze rozstał się z reprezentacją Portugalii, gdzie spędził ponad osiem lat. Od tamtej pory w żadnym zespole nie jest w stanie utrzymać się przez dłuższy czas. Po kompletnej klapie z reprezentacją Polski związał się z tureckim Besiktasem, gdzie już po trzech miesiącach z niego zrezygnowano. W czerwcu zeszłego roku został natomiast selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu, a teraz właśnie stracił to stanowisko.

Oficjalnie: Fernando Santos nie jest już trenerem Azerbejdżanu. "Kontrakt rozwiązany"

O decyzji poinformował na Facebooku profil "Milli Komanda". - Selekcjoner reprezentacji Azerbejdżanu Fernando Santos odchodzi. Kontrakt między kierownictwem AFFA (azerskim związkiem piłki nożnej - red.) a portugalskim trenerem został rozwiązany za obopólną zgodą. Trener naszej drużyny U-21, Ajchan Abbasow, poprowadzi naszą reprezentację w meczu z reprezentacją Ukrainy w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 - czytamy.

Wiadomość raczej nikogo nie zdziwiła. Dorobek Santosa z azerską ekipą wygląda wręcz koszmarnie. 70-letni szkoleniowiec poprowadził ją w zaledwie 11 spotkaniach, z których 9 przegrał, dwa zremisował i żadnego nie wygrał. Oznacza to, że był drugim najgorszym selekcjonerem Azerbejdżanu w całej jej historii. Gorszy bilans od Santosa miał tylko w latach 90. Agaselim Mirjawadow, który na 10 meczów wszystkie przegrał.

Bilans wstydu Santosa. Dostał 0:5 od Islandii i wyleciał

"Gwoździem do trumny" Santosa okazał się piątkowy mecz Azerbejdżanu z Islandią. Jego ekipa przegrała na wyjeździe aż 0:5, fatalnie rozpoczynając w ten sposób eliminacje do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Wcześniej zaś za kadencji Santosa drużyna spadła do dywizji D Ligi Narodów UEFA. Nie potrafiła też zapunktować w starciach z takimi "potęgami", jak Haiti czy Białoruś.

W sumie Fernando Santos na stanowisku utrzymał się przez 453 dni, a więc niemal dwa razy dłużej niż w reprezentacji Polski. Najbliższym rywalem Azerów będzie Ukraina. Ten mecz odbędzie się we wtorek 9 września o godz. 18:00.

