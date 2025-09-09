Koeman skompromitował się na konferencji prasowej. "To nie jest poważne"

Jeszcze w marcu tego roku reprezentacja Holandii zachwyciła wielu kibiców i ekspertów ofensywną grą w dwóch w ćwierćfinałowym dwumeczu z Hiszpanią w Lidze Narodów. Holendrzy przegrali po rzutach karnych, ale zebrali sporo pochwał.

Jan De Zeeuw ostro krytykuje Holandię i Koemana

Teraz drużyna prowadzona przez trenera Ronalda Koemana jest krytykowana przez tamtejsze media. To efekt słabych spotkań z Polską (remis u siebie 1:1) i z Litwą (wymęczona wygrana 3:2).

Głos na temat gry reprezentacji Holandii zabrał Jan De Zeeuw, były dyrektor reprezentacji Polski za czasów holenderskiego selekcjonera - Leo Beenhakkera.

- Wstyd, wstyd. Wczoraj się wstydziłem za to co widziałem. Dziś są znowu kolejne pytanie - co z Koemanem. Wygrywasz 2:0, masz duże posiadanie piłki, a później skandalicznie to wygląda. Holenderskie media pisały, że wyglądało to tak, jakby się piłkarzom, gwiazdom nie chciało grać - przyznał De Zeeuw w Kanale Sportowym.

- Koeman zawsze gra czworokątem na środku Wczoraj zmienił całkowicie ustawienie i zagrał 4-3-3. Holandia bardzo szukała swojego normalnego ustawienia. Trener zrobił też dziwne, nielogiczne zmiany. Koeman dostał najniższą ocenę ze wszystkich piłkarzy w holenderskiej gazecie. Został uznany winowajcą tego meczu - dodał De Zeeuw.

Dziennikarz Michał Pol spytał go, czy dopuszcza możliwość, że Koeman nie poprowadzi Holandii na przyszłorocznych mistrzostwach świata.

- Myślę, że obecnemu zarządowi brakuje doświadczenia i jaj, by podjąć taką decyzję. Czuję u Koemana arogancję, pewność siebie. A on sam dopiero po meczu z Polską dowiedział się, że o kolejności w tabeli decyduje ilość bramek, a nie wynik bezpośredni między drużynami. Po takim meczu w Rotterdamie, dziennikarz poinformował go, że liczy się ilość strzelonych bramek. Niech idzie grać w golfa z Probierzem. To nie jest poważne - dodał.

Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.

Holandia i tak prowadzi w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. W 4 spotkaniach zdobyła 10 punktów. Tyle samo punktów ma Polska, ale też jeden mecz rozegrany więcej.

Holandia w następnej kolejce, 9 października (godz. 20.45) zagra na wyjeździe z Maltą.

