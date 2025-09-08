Gikiewicz uderzył tak, że zaboli. "Jak Probierz był selekcjonerem..."

Wrześniowe zgrupowanie było zarazem debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera. I był to bardzo udany początek, gdyż Biało-Czerwoni wywalczyli remis 1:1 na wyjeździe z Holandią, a u siebie pokonali 3:1 Finlandię. W starciu z "Oranje" Polacy oddali piłkę rywalom, ale mieli pomysł na grę, uważnie ustawiali się w defensywie i wyprowadzali niezłe kontrataki. Natomiast z Finlandią stwarzali znacznie groźniejsze sytuacje od rywali, choć ci drudzy częściej mieli futbolówkę przy nodze.

- Trener Urban powiedział Mai Strzelczyk, że fajnie się gra w ataku pozycyjnym i każdy by chciał to robić. Ale my nie będziemy Hiszpanami czy Niemcami. W okresie siedmiu dni zgrupowania chciał wykorzystać przestrzeń na boisku. Mamy Jakuba Kamińskiego, Nicolę Zalewskiego, Piotrka Zielińskiego, który z piłką potrafi się rozpędzić i zobaczmy, że trzy bramki z Finami były zdobyte dzięki przestrzeni znalezionej za ich stoperami - powiedział Łukasz Gikiewicz w programie "W kadrze" emitowanym na antenie TVP Sport.

Gikiewicz uderzył w Probierza. "Nie oczekuję zwycięstw po 8:0, ale..."

Pomysł na grę reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana jest jednym z największych pozytywów w porównaniu do tego, co na boisku Biało-Czerwoni prezentowali pod batutą Michała Probierza. Gikiewicz przypomniał, że za czasów poprzedniego selekcjonera ofensywa drużyny pozostawiała wiele do życzenia. Nawet w starciu ze znacznie słabszymi zespołami.

- Nie oczekuję zwycięstw po 8:0, ale jak Michał Probierz był selekcjonerem i przyjeżdżała Mołdawia czy Wyspy Owcze, my nie tworzyliśmy sytuacji. Możemy się cofnąć do fazy przejściowej i później atakować. Ale strzelaj, daj popełnić bramkarzowi błąd - stwierdził ekspert.

By przyznać Gikiewiczowi rację, wystarczy przypomnieć sobie mecze z eliminacji do mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i USA. Z Litwą Biało-Czerwoni wygrali zaledwie 1:0. Z kolei w ostatnim meczu Probierza z Finlandią strzelili dość kuriozalną bramkę po zamieszaniu w polu karnym, ale przegrali 1:2.

Reprezentacja Polski zagra kolejne mecze w październiku. 9.10 jej rywalem w towarzyskiej grze będzie Nowa Zelandia. Z kolei 12.10 Polacy zmierzą się na wyjeździe w meczu o punkty eliminacji MŚ z Litwą.

