Engel reaguje po meczu Polska - Finlandia. "Nie ma nic gorszego"

Reprezentacja Polski zakończyła wrześniowe zgrupowanie. Jan Urban zrobił dobre wrażenie na samym początku swojej pracy, zdobywając cztery punkty w dwóch meczach (1:1 z Holandią i 3:1 z Finlandią). Dzięki temu Biało-Czerwoni mają przewagę trzech punktów nad Finlandią, a celem minimum dla kadry jest udział w przyszłorocznych barażach o awans na mistrzostwa świata. - Trener Urban jest też świetną osobą. Daje piłkarzom pewność siebie, a w taki sposób jesteś w stanie wyciągnąć z zawodnika to, co najlepsze - tak o nowym selekcjonerze wypowiadał się Matty Cash.

"Urban jak dobry lekarz". Engel nie ma wątpliwości po zgrupowaniu Polaków

Jerzy Engel był gościem RMF FM po meczu Polski z Finlandią. Były selekcjoner Biało-Czerwonych z lat 2000-2002 wprost ocenił pierwsze zgrupowanie naszej kadry pod wodzą Urbana. - Kluczowa decyzja była taka, że trzeba uwolnić to wszystko, co nie było uwolnione, czyli potencjał zawodników. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że potencjał tych naszych piłkarzy jest dosyć wysoki. W związku z tym trzeba było to tylko uwolnić i to się Urbanowi udało - powiedział.

- Trener musi działać jak dobry lekarz, by znaleźć antidotum na to, co było złe i uwolnić to co dobre. I to widzieliśmy, jeśli chodzi o pracę Urbana. Tylko polski trener mógł to zrobić. Tylko polski szkoleniowiec mógł dotrzeć do psychiki zawodników. Tylko on mógł uwolnić dobry potencjał, który zawodnicy mają. I to dało efekt w postaci czterech punktów - dodał Engel.

Były selekcjoner wypowiedział się też nt. Lewandowskiego i faktu, że ponownie otrzymał kapitańską opaskę. - Sporu o opaskę nigdy nie było. Było nieumiejętne załatwienie sprawy wcześniej przez byłego selekcjonera. I to się skończyło. Zamknęło się jak karta książki, którą już przeczytaliśmy. Teraz tego sporu nie ma. Widać, że zespół znakomicie się czuje ze starym-nowym kapitanem i wszystko właściwie jest poukładane. Bez Roberta trudno byłoby ułożyć zespół - wytłumaczył.

- Nie ma nic gorszego niż co chwila zmieniać taktykę, trzeba dać selekcjonerom czas, mieć większe zaufanie do trenerów. To się wydaje, że tylko lekko trzeba było podkręcić śrubki, żeby wszystko zadziałało, ale to jest codzienna, ciężka praca. Widać, że ten zespół uczy się nowego modelu gry. A trener musi być psychologiem, to oczywiste. Dobra atmosfera w drużynie nie bierze się znikąd - zauważył Engel.

Co za słowa Engela o Cashu. "To fantastyczna rzecz"

W trakcie wywiadu Engel wyróżnił nie tylko Lewandowskiego, ale też Piotra Zielińskiego, Matty'ego Casha czy Jakuba Kamińskiego.

Zobacz też: Cash porównał Urbana z Probierzem. Jaśniej się nie da

- W tym dwumeczu Cash był szalenie ważną postacią. Mówiliśmy o tym, że jego bramki dały nam konkretne, bardzo ważne rzeczy, bo punkt w Holandii to jest jego strzał nie do obrony. To fantastyczna rzecz. Świetnie zagrał Zieliński i mimo, że w klubie ma w tej chwili mniejsze szanse na grę to jednak w reprezentacji spisuje się znakomicie. Z przyjemnością oglądało się grę Kamińskiego. Widać, że z meczu na mecz czuje się lepiej. To tylko pokazuje, że potencjał w naszym zespole jest naprawdę wysoki - podsumował Engel.

