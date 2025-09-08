To jego skreśli Urban? "Ostatnie zgrupowanie"

W niedzielę zakończyło się wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, pierwsze pod wodzą Jana Urbana. W skali szkolnej, czyli 1-6, zapewne można mu wystawić "piątkę", bo Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty w dwóch meczach za sprawą remisu 1:1 z Holandią i wygranej 3:1 z Finlandią. - Na to się nie dam nabrać. Możecie być spokojni. Wiem, jak blisko z nieba do piekła - mówił Urban na pomeczowej konferencji prasowej po tym, jak dziennikarze zaczęli go oklaskiwać. Są jednak pewni piłkarze, którzy mogą być niezadowoleni po zakończonym zgrupowaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pod wrażeniem Urbana. "Chciałbyś pójść z nim na piwo"

Kowalczyk ostro podsumował Piątka. "Jedno z ostatnich zgrupowań"

W trakcie transmisji na żywo na kanale "WeszłoTV" Wojciech Kowalczyk wypowiedział się nt. Krzysztofa Piątka, który przesiedział cały mecz z Finlandią na ławce rezerwowych, a wcześniej usiadł na trybunach przy okazji rywalizacji Polaków z Holandią. - Coś mi się wydaje... Nie wiem, czy to nie będzie jego ostatnie lub jedno z jego ostatnich zgrupowań - stwierdził były reprezentant Polski.

Na samym początku lipca br. Piątek przeniósł się z Basaksehiru do katarskiego Al-Duhail SC, a kwota transferu wyniosła 10 mln euro. Do tej pory Piątek zagrał cztery mecze w nowym zespole i strzelił w nich jednego gola.

Urban już wcześniej wypowiadał się nt. Piątka i stwierdził wprost, że odejście do Kataru sprawia, że napastnik znika z bliskich radarów selekcjonera. - W pewien sposób tracimy go z pola widzenia, tego bliższego kontaktu. Jakie wymagania przed napastnikiem stawia ta liga? Ostatnio chyba Piątek zremisował 1:1, a bramkę dla drużyny przeciwnej strzelił były zawodnik Cracovii van Amersfoort. Nie wiem dokładnie, jaka ta liga jest. Jakie wyzwania będą przed Piątkiem w tym przypadku - komentował Urban.

Kiedy Michał Probierz był selekcjonerem Polaków, to zapowiadał publicznie, że Piątek nie zniknie z jego radarów po transferze do ligi katarskiej. - To jest życie piłkarzy, ich kariery są krótkie… Nie ma znaczenia, gdzie ktoś strzela bramki. Jeżeli robi to regularnie, jest dobry. Cristiano Ronaldo wciąż jest powoływany do reprezentacji Portugalii prosto z boisk w Arabii Saudyjskiej - tłumaczył Probierz.

Zobacz też: Sceny na konferencji trenera Finlandii. Nie minęła minuta i wyszedł

Dlatego Piątek wybrał ofertę z Kataru. "Mam już swoje lata"

Tuż po podpisaniu kontraktu z Al-Duhail Piątek ujawnił, dlaczego wybrał ofertę właśnie z Kataru. - Wiem, jakich pieniędzy oczekiwał za mnie mój dotychczasowy klub i myślę, że nie byłoby łatwo o transfer do Europy. Konkrety przyszły z Bliskiego Wschodu, a ja się zdecydowałem. Mam już swoje lata... Poza tym ktoś może powiedzieć, że to emerytura, ale kiedy patrzę na to, jacy piłkarze tam grają, to myślę, że mogę mieć lepszą ekipę niż w Turcji - podsumował Piątek.

Do tej pory Piątek zagrał 37 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił dwanaście goli i zanotował jedną asystę.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU