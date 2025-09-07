Boniek wydał wyrok przed meczem Polska - Finlandia

Siedem - tyle punktów w grupie G mają trzy zespoły: Holandia, Polska i Finlandia. Po porażce 1:2 w Helsinkach Biało-Czerwoni chcą się zrewanżować na swoim przeciwniku. Od tego czerwcowego meczu w naszej kadrze mnóstwo się zmieniło. Jeszcze przed spotkaniem Robert Lewandowski ogłosił, że rezygnuje z gry w narodowych barwach po tym, jak Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. Sam Probierz podał się do dymisji, a jego następcą został Jan Urban. Teraz Lewandowski raczej wystąpi przeciwko Finlandii na Stadionie Śląskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban jest za miękki na selekcjonera? Rzeźniczak wyjaśnia i podaje dobitny przykład

Tak Boniek widzi mecz Polska - Finlandia. "Dobry, zwycięski mecz"

Zbigniew Boniek opublikował wpis na portalu X w niedzielny poranek, w którym podzielił się swoimi przewidywaniami co do zbliżającego się meczu Polski z Finlandią. "Po dobrym 1:1 w Rotterdamie, czas na dobry, zwycięski, ofensywny mecz. Powodzenia i liczę na spokojne 2-3:0" - czytamy we wpisie byłego prezesa PZPN.

"Przynajmniej obecny trener nie jest toksyczny", "słynny operator pompki od pompowania balonika", "z takim bramkarzem na zero z tyłu będzie ciężko", "prezesie, z całą sympatią, proszę spojrzeć wstecz i sprawdzić, kiedy i z kim my po raz ostatni wygraliśmy spokojnie 3:0?" - piszą internauci pod wpisem Bońka.

Do tej pory Polacy zagrali ponad 30 meczów przeciwko Finlandii, licząc spotkania o stawkę, jak i sparingi. Biało-Czerwoni wygrali 22 spotkania i przegrali cztery z nich. Przed rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw świata Polacy mogli pochwalić się serią pięciu spotkań bez porażki przeciwko Finlandii - dwa bezbramkowe remisy (2007, 2010), a także zwycięstwa 1:0 (2008), 5:0 (2016) i 5:1 (2020).

Tak Urban widzi mecz z Finlandią. "Bardzo widowiskowe spotkanie"

Urban nie ma wątpliwości, że mecz z Finlandią będzie wyglądał zupełnie inaczej w porównaniu do starcia z Holandią w Rotterdamie. - Musimy być przygotowani na to, że Finlandia będzie chciała zagrać z nami otwarcie, bo będzie chciała wygrać. Wtedy będzie bardzo widowiskowe spotkanie. Jeśli nie, będziemy musieli pracować w ataku pozycyjnym, co nie jest łatwe. Możemy zagrać tak jak z Holandią, żeby wygrać z Finlandią - przekazał selekcjoner Polaków na przedmeczowej konferencji prasowej.

Zobacz też: Jest decyzja Urbana ws. kadry na mecz Polska - Finlandia. Oni nie zagrają

- To, od czego powinniśmy zacząć jako reprezentacja to cechy wolicjonalne. Pokazaliśmy to w Rotterdamie na tle mocnego rywala. Jakość piłkarska przeciwników była olbrzymia, nie mieliśmy często piłki przy nodze, ale pojawiły się momenty, w których lepsza decyzyjność, lepsze zakończenie akcji mogły spowodować, że strzelilibyśmy więcej goli i pokusili się o wygranie spotkania. Nie możemy dać nawet rywalowi chwili wytchnienia - dodał Jakub Kamiński, zawodnik FC Koeln.

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU