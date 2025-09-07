Jest decyzja Urbana ws. kadry na mecz Polska - Finlandia. Oni nie zagrają

W miniony czwartek Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Zadanie miał wyjątkowo trudne, albowiem zmierzył się na wyjeździe z Holandią. Biało-czerwonym udało się jednak sprawić niespodziankę i zremisowali 1:1 po golu Matty'ego Casha w końcówce.

Jan Urban podjął kluczową decyzję ws. meczu z Finlandią

Jednak teraz przed Polakami starcie o jeszcze większym znaczeniu. W niedzielę o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się z Finlandią, z którą w czerwcu przegrali 1:2 w Helsinkach. Ta porażka mocno skomplikowała naszą sytuację, przez co obie drużyny do tego spotkania podchodzą z dorobkiem siedmiu punktów w czterech meczach. Zwycięzca będzie znacznie bliżej zajęcia ostatecznie minimum drugiego miejsca, dającego baraże do mistrzostw świata.

W niedzielny poranek Jan Urban podjął kluczową decyzję w kontekście wieczornego meczu. Chodzi o kadrę meczową, albowiem dwóch powołanych zawodników musi usiąść na trybunach. W przypadku starcia z Holandią byli to Krzysztof Piątek oraz Bartosz Mrozek. Tym razem według oficjalnej strony UEFA w kadrze meczowej Polaków na starcie z Finlandią nie znaleźli się Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka.

Kadra meczowa Polaków na mecz z Finlandią według oficjalnej strony UEFA:

Bramkarze : Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski.

: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski. Obrońcy : Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski.

: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski. Pomocnicy : Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski.

: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski. Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Spotkanie Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.