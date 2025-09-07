Jan Urban nie miał łatwego zadania w debiucie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Kadra pierwszy mecz pod jego wodzą zagrała z Holandią w Rotterdamie. Mimo to Polacy ugrali remis 1:1 z głównymi faworytami do wygrania grupy G, a ceny punkt zapewniła im piękna bramka Matty'ego Casha, zdobyta w 80. minucie meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski naprawdę to zrobił! Ale akcja po meczu w Holandii

Polska - Finlandia. Czas na rewanż w eliminacjach mistrzostw świata

Punkt wywalczony na tak trudnym terenie jest oczywiście dobrym wynikiem, ale w niedzielę Biało-Czerwonych czeka równie ważny mecz. Tym razem podejmą u siebie Finlandię, a wynik tego meczu będzie miał kolosalne znaczenie dla układu tabeli grupy G. Obecnie prowadzi w niej Holandia przed Polską i Finlandią. Każda z tych drużyn ma po siedem punktów, a o kolejności w tabeli decyduje bilans bramkowy.

Jeżeli Polakom udałoby się wygrać, to postawią się w dobrej pozycji do walki o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, gdyż Finowie będą mieli do nich trzy punkty straty. Przypomnijmy, że bilet na MŚ otrzymuje zwycięzca grupy eliminacyjnej. Z kolei drugi zespół zyskuje prawo gry w barażach do turnieju.

Mecz na Stadionie Śląskim będzie też dla Polaków okazją do wielkiego rewanżu za czerwcową porażkę, którą ci ponieśli w Helsinkach. Wówczas gospodarze niespodziewanie pokonali ich 2:1. Był to ostatni mecz Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji, który kilka dni później podał się on do dymisji. Oczywiście główną przyczyną podjęcia takiej decyzji był konflikt z Robertem Lewandowskim, ale przegrana z Finami także miała na nią wpływ.

Polska - Finlandia. O której mecz Polska - Finlandia? Gdzie oglądać el. MŚ 2026? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę 7 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek o godz. 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU