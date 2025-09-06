Pięć goli i dwie asysty z Finlandią. Urban ma asa w rękawie

Jan Urban, nowy trener reprezentacji Polski zaliczył udany debiut. Biało-Czerwoni może nie zagrali najlepiej, ale i tak zremisowali 1:1 (0:1) na wyjeździe z faworytem grupy - Holandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Jan Urban o Kamilu Grosickim: Trzeba po prostu skorzystać

Udaną zmianę w meczu z Holandią dał Kamil Grosicki, 37-letni skrzydłowy, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy reprezentacji Polski. "Wszedł w 71. minucie za Szymańskiego. Kto miałby rozruszać grę ofensywną Polski, jak nie Grosicki? Poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Dużo biegania, dużo ruchu, pracy w pressingu. Zmiana zadaniowa i jakościowa" - pisał o nim Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl w ocenach.

Teraz znów Kamil Grosicki może być asem z rękawa dla trenera Jana Urbana w niedzielnym meczu z Finlandią. Skrzydłowy kapitalnie spisywał się dotychczas w spotkaniach przeciwko Finlandii. W pięciu meczach z tą drużyną zdobył pięć goli i miał dwie asysty.

"Czy możemy spodziewać się w jakimś wymiarze gry z Finlandią Kamila Grosickiego, bo - jak spojrzymy - na jego liczby w meczach z Finlandią to są fenomenalne, bo 1/3 goli zdobył w meczach właśnie z nimi" - spytał dziennikarz Radosław Przybysz z Meczyki.pl.

- Wydaje mi się, że Grosik jest w dobrej dyspozycji i trzeba po prostu skorzystać. W lidze miał cztery asysty, dwie bramki w siedmiu kolejkach. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Nie można patrzeć na pesel, tylko na formę zawodnika. Dziś Grosik jest w reprezentacji, a jutro może go nie być. Żyjemy tym, co jest dzisiaj. Kamil jest w dobrej dyspozycji, od niego zależy, jak ją utrzyma - odpowiedział Urban.

Całą konferencję można zobaczyć w linku poniżej.

Kamil Grosicki w reprezentacji Polski zagrał 96 spotkań, zdobył 17 bramek i miał 24 asysty.

Początek meczu Polska - Finlandia w niedzielę, 7 września o godz. 20.45. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

