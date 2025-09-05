Holendrzy mieli wszystko pod kontrolą, ale w pewnym momencie w ich drużynie zapanowało widocznie rozluźnienie. Pod koniec drugiej połowy nie szli już tak zdecydowanie po bramkę, jak to miało miejsce we wcześniejszej fazie spotkania. Taka postawa zemściła się na nich w 80. minucie. Matty Cash otrzymał piłkę przed polem karnym i piekielnie mocnym strzałem dał gola Biało-Czerwonym. Drużyna Ronalda Koemana próbowała jeszcze odzyskać prowadzenie, ale bez skutku. Mecz w Rotterdamie zakończył się remisem.

Polska zremisowała z Holandią. Nasi rywale nie mogą uwierzyć

Po czwartkowym spotkaniu piłkarze Holandii pojawili się przed kamerami i w strefie mieszanej, żeby wytłumaczyć kibicom, dlaczego nie zdołali zdobyć trzech punktów. - To naprawdę przykre. Powinniśmy tutaj po prostu wygrać i zrobić krok naprzód - stwierdził Mickey van der Ven, cytowany przez "telegraaf.nl". Dziennikarze wprost piszą, że w szatni panowała "frustracja" tym, co się stało.

Virgil van Dijk, wracał tymczasem do momentu z drugiej połowy, który zmienił wszystko. - Strzelili pięknego gola, to był dobry strzał - powiedział 34-latek o bramce Casha. - Chcieliśmy strzelić drugiego gola, ale trudno było się przedrzeć. W tej sytuacji starasz się zachowywać czujność w obronie, ale nagle piłka dosłownie i w przenośni zaczyna lecieć i nagle kończysz mecz z jednym punktem.

O chęci Holendrów do podwyższenia wyniku wspomniał też Denzel Dumfries. - Wyszliśmy na drugą połowę z myślą o szybkim strzeleniu bramki na 2:0. Tempo rozgrywania musiało być wysokie, ale to czasami jest trudne. Oni mieli pięciu zawodników w obronie. Trzymali się ciasno, również w obszarach, gdzie normalnie znajdujemy miejsce. Byliśmy skoncentrowani, ale zawsze przeciwnik może stworzyć te małe szanse i szkoda, że tak to się ułożyło - podsumował piłkarz Interu.

Dumfries wspomniał też o rozczarowaniu, które panuje w holenderskiej ekipie. Ale też chęci "rewanżu". -Byliśmy dominującą stroną i stworzyliśmy wystarczająco dużo okazji do zdobycia bramek. Więc oczywiście, że to rozczarowujące, że tego nie wykorzystaliśmy. Ale musimy to przeanalizować i iść dalej. Nastroje w grupie są dobre, bo wciąż jesteśmy na szczycie grupy. W niedzielę na Litwie musimy od razu pokazać, że wróciliśmy silniejsi - podsumował strzelec jedynego gola dla Holandii w czwartkowym spotkaniu.

Mecz Holandii z Litwą rozpocznie się w niedzielę, 7 września, o godzinie 18:00. Na godzinę 20:45 jest natomiast zaplanowane starcie Polski z Finlandią.

