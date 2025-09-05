Bezlitosny Grosicki. Uderzył w Probierza tak, żeby zabolało

Mecz z Holandią przez długi czas nie układał się po myśli Biało-Czerwonych. Holandia w pierwszej połowie nie tylko wyszła na prowadzenie po golu Denzela Dumfriesa, ale stwarzała kolejne okazje i spokojnie mogła podwyższyć wynik spotkania. Nieskuteczność oraz spowolnienie tempa w drugiej połowie zemściło się jednak na faworytach. W 80. minucie bramkę zdobył Matty Cash i Polska zdołała wywieźć z Rotterdamu niespodziewany oraz bezcenny remis.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban jest za miękki na selekcjonera? Rzeźniczak wyjaśnia i podaje dobitny przykład

Kamil Grosicki nie zapomniał o Probierzu? Oto co wrzucił na Instagrama

Cash siłą rzeczy został największym bohaterem spotkania, ale eksperci oraz kibice chwalili też Przemka Wiśniewskiego czy zmienników, których w drugiej połowie wprowadził Jan Urban. Wśród nich znalazł się Kamil Grosicki. Piłkarz Pogoni Szczecin w czerwcu żegnał się z reprezentacją, ale po dymisji Michała Probierza stwierdził, że jest otwarty na powrót. Jego życzenie spełnił nowy selekcjoner, który powołał go do kadry na wrześniowe spotkania z Holandią oraz Finlandią.

ZOBACZ TEŻ: Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po meczu. Niestety

Grosicki podczas meczu w Rotterdamie spędził na boisku 20 minut. Już w piątek udostępnił natomiast parę zdjęć na Instagramie. Na jednym z nich gratuluje Piotrowi Zielińskiemu setnego meczu w kadrze. A do innego dołączył piosenkę... Sylwii Grzeszczak "Małe Rzeczy". To oczywiste nawiązanie do Michała Probierza, którego miało oburzyć, że swego czasu w autokarze reprezentacji Robert Lewandowski puścił właśnie ten utwór. Według selekcjonera w ten sposób piłkarz FC Barcelony chciał go znieważyć.

Kamil Grosicki Screen - Instagram

Teraz Probierz dostał mały prztyczek od Grosickiego, dla którego nie widział miejsca w reprezentacji. Biało-Czerwoni do gry w eliminacjach mistrzostw świata powrócą w niedzielę o godzinie 20:45. Ich rywalem będzie Finlandia.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU