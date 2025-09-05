Tak wygląda tabela "polskiej" grupy po meczu Polska - Macedonia w el. ME U-21!

Reprezentacja Polski do lat 21 fatalnie spisała się podczas ostatniego Euro. Przegrała wszystkie trzy spotkania w grupie i zajęła ostatnią lokatę. Uległa 1:2 Gruzji, aż 0:5 Portugalii i 1:4 Francji. Takie wyniki zaowocowały zmianą na ławce trenerskiej - Adam Majewski odszedł, a zastąpił go Jerzy Brzęczek. I w piątek miał okazję do debiutu w tej roli. Tego dnia Biało-Czerwoni rozpoczęli eliminacje do kolejnej edycji Euro. Na start ich rywalem była Macedonia Północna.

Wymarzony start Polaków w eliminacjach Euro U21

Faworytem spotkania była nasza kadra. Jednak już od początku przeciwnik pokazał, że łatwo pokonać go nie będzie. Zbliżał się pod bramkę Polaków, ale nie kreował na tyle groźnych akcji, by trzeba było się nadmiernie bać. Dokładniejsi i spokojniejsi w rozgrywaniu byli za to Biało-Czerwoni. Mieli kilka okazji do strzelenia gola i w końcu się udało. W 22. minucie z piłką w pole karne wpadł Tomasz Pieńko. Chciał ją jeszcze dośrodkować, ale na drodze stanął mu Adrian Zendelovski i przeciął tor lotu futbolówki, kierując ją wprost do siatki. Padło więc samobójcze trafienie.

W drugiej odsłonie Polacy znów byli drużyną aktywniejszą i groźniejszą. I to miało przełożenie na wynik. Tym razem piłkarze Brzęczka zdobywali już bramki samodzielnie. W 65. minucie piłkę w siatce umieścił Marcel Reguła, któremu asystował Pieńko, a trzy minuty później on sam pokonał bramkarza z Macedonii Północnej.

Co ten wynik oznacza dla reprezentacji Polski? Wysokie miejsce w grupie! Biało-Czerwoni mają trzy punkty na koncie i zajmują drugą lokatę. Tyle samo "oczek" ma lider, czyli Szwecja, która w piątkowy wieczór także odniosła imponujące zwycięstwo nad Armenią (3:0). Na trzeciej lokacie plasują się Włosi, którzy uniknęli kompromitacji z Czarnogórą i wygrali 2:1, choć po pierwszej połowie przegrywali 0:1.

Tabela grupy E eliminacji do Euro U21:

Szwecja - 1 mecz, 3 punkty, bilans bramek: 3:0 Polska - 1, 3 pkt, 3:0 Włochy - 1, 3 pkt, 2:1 Czarnogóra - 1, 0 pkt, 1:2 Macedonia Północna - 1, 0 pkt, 0:3 Armenia - 1, 0 pkt, 0:3.

Kolejny mecz Polacy rozegrają we wtorek 9 września. Rywalem będzie Armenia. Pierwszy gwizdek zabrzmi już o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

