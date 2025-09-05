Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po meczu. Niestety

Polska niespodziewanie zremisowała z Holandią (1:1) w czwartkowym meczu eliminacji do mistrzostw świata. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 28. minucie za sprawą Denzela Dumfriesa. W 80. minucie kapitalnym strzałem wyrównał Matty Cash. W tym spotkaniu ponownie w roli kapitana naszej reprezentacji mogliśmy oglądać Roberta Lewandowskiego. Był jednak niewidoczny, na co zwracają uwagę hiszpańskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna burza w Widzewie! Trener wezwany na dywanik. "Groteskowa sytuacja"

Podsumowali Lewandowskiego. "Nie był olśniewający"

"Jego powrót do reprezentacji po zmianie trenera na ławce rezerwowych nie był tak olśniewający, jak oczekiwano od tak znakomitego strzelca" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Hiszpanie podkreślają, że "Lewy" jest jedną z największych polskich legend wszech czasów - strzelił 85 goli w 159 meczach. Ostatnie miesiące nie są jednak dla niego łatwe, biorąc pod uwagę nie tylko kadrę narodową, ale również FC Barcelonę. Mają na to wpływ problemy zdrowotne. W "Mundo Deportivo" Pochwalono mimo wszystko Lewandowskiego za to, co miało miejsce tuż po spotkaniu.

Kibice byli zachwyceni postawą kapitana

Najbardziej doświadczony piłkarz w reprezentacji Polski wziął bowiem kilka piłek i wykopywał je w stronę naszych kibiców siedzących za jedną z bramek.

Jak podkreślał później Lewandowski, mógł sobie na to pozwolić, ponieważ używał do tego piłek treningowych. Ten mały gest sprawił dużo radości fanom reprezentacji Polski.

W spotkaniu z Holandią Lewandowski przebywał na boisku przez 64 minuty. Wówczas został zmieniony przez Karola Świderskiego. "Lewy" zapowiedział już, że na niedzielną konfrontację z Finlandią będzie gotowy na 90 minut gry.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU