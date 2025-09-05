Lewandowski powiedział TVP wprost, co myśli o Urbanie

64 minuty - tyle rozegrał Robert Lewandowski w meczu Holandia - Polska (1:1). Napastnik wrócił do kadry w roli kapitana i opuścił boisko przy wyniku 0:1. Zmienił go Karol Świderski, a w 80. minucie Biało-Czerwoni doprowadzili do wyrównania po trafieniu Matty'ego Casha.

Zmiana Roberta Lewandowskiego była zaplanowana. Tak dogaduje się z Janem Urbanem

- Rozmawialiśmy z trenerem, taki był plan. W tych pierwszych meczach nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje, jeśli chodzi o regenerację i zmęczenie. To nie był typowy mecz pod napastnika, pod ofensywnych zawodników. Ja swoje zadanie znałem, wykonałem je i przyszła kolej na następnych piłkarzy, którzy bardzo dobrze wyglądali i tę drużynę "pociągnęli". Bardzo dobre zmiany - powiedział Lewandowski rozmowie z TVP Sport o swoim występie przeciwko "Oranje". Zapewnił, że będzie się rozkręcał z każdym kolejnym spotkaniem.

Następnie został poruszony temat relacji Lewandowskiego z Urbanem. 37-latek został zapytany o to, co mu najbardziej zaimponowało w nowym selekcjonerze. - Taki wewnętrzny spokój, który trener ma. Jasny przekaz tego, czego od nas oczekuje. Jak chce, żebyśmy dzisiaj zagrali. Na tyle jasny, że zrozumieliśmy od razu. Będąc na boisku, nie było takiego przeświadczenia, że się męczysz - tłumaczył Lewandowski.

- Ta gra w defensywie to był dla mnie taki duży "dziadek". Wiedziałem jednak, że to jest ważne dla drużyny, że pomoże zespołowi. Czuć było na boisku ten spokój. Nawet grając bardzo defensywnie - dodał, podsumowując, że plan minimum został wykonany, a teraz kadra skupia się na wywalczeniu trzech punktów w kolejnym meczu.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

