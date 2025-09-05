"Gdybym był Lewandowskim, to powiedziałbym w przerwie: trenerze, to moja opaska"

Reprezentacja Polski wywiozła z Rotterdamu punkt. To efekt remisu kadry Jana Urbana z Holandią (1:1). Do gry w narodowych barwach wrócił Robert Lewandowski, który ogłosił w czerwcu br. rezygnację z gry dla Polski, póki jej selekcjonerem pozostanie Michał Probierz. Gdy nowym trenerem został Urban, to relacje z Lewandowskim uległy poprawie, a napastnik Barcelony znów został kapitanem kadry. Lewandowski nie będzie jednak najlepiej wspominał tego meczu, bo zszedł w 64. minucie, a w jego miejsce pojawił się Karol Świderski.
Hans Kraaij Jr., były reprezentant Holandii, szerzej wypowiedział się o występie Lewandowskiego podczas programu ESPN. Jego słowa były dosyć ostre. - Gdybym był Lewandowskim, to powiedziałbym w przerwie do selekcjonera: trenerze, to moje buty i opaska. Robert nie miał nic do zyskania przeciwko Holandii. Został po prostu sam sobie z Jan Paulem Van Heckem. Kiedy miał piłkę, musiał przejść 55 metrów do bramki. To mnie frustruje - powiedział.
Później Kraaij nawiązał do Lewandowskiego i Urbana. - Lewandowski zdobył 85 bramek dla Polski, a potem jest tak maltretowany przez swojego trenera. Teraz on siedzi na jego barkach, bo zdobył punkt. Na miejscu Lewandowskiego kompletnie bym oszalał - mówił były piłkarz, którego cytował soccernews.nl. - Wynik tego meczu był rozczarowujący, i to przeciwko niesamowicie tchórzliwej Polsce - podsumował Kraaij Jr.
Urban dał jasno do zrozumienia podczas pomeczowej konferencji prasowej, że planował zmianę Roberta Lewandowskiego w meczu z Holandią. - Wszystko nam się poukładało. My mieliśmy nawet zaplanowane zmiany wcześniej, jeśli chodzi o Roberta, bo nie chcieliśmy, by zagrał oba spotkania po 90 minut. Ma zbyt mało rozegranych spotkań i to mogło spowodować pewne problemy zdrowotne, kontuzje... Z reguły to największe zmęczenie przychodzi po godzinie gry i wtedy właśnie chcieliśmy zrobić te zmiany - tłumaczył.
- Temat opaski jest trochę wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony opaska nigdy nie była i pewnie nie będzie w reprezentacji problemem. Wolałbym, żebyśmy wszyscy skupili się na tym, jak ta reprezentacja ma grać. Co wykonujemy dobrze, a co jest jeszcze do poprawy - opowiadał Lewandowski w rozmowach z dziennikarzami w strefie mieszanej po meczu z Holandią.
