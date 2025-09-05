"Gdybym był Lewandowskim, to powiedziałbym w przerwie: trenerze, to moja opaska"

Reprezentacja Polski wywiozła z Rotterdamu punkt. To efekt remisu kadry Jana Urbana z Holandią (1:1). Do gry w narodowych barwach wrócił Robert Lewandowski, który ogłosił w czerwcu br. rezygnację z gry dla Polski, póki jej selekcjonerem pozostanie Michał Probierz. Gdy nowym trenerem został Urban, to relacje z Lewandowskim uległy poprawie, a napastnik Barcelony znów został kapitanem kadry. Lewandowski nie będzie jednak najlepiej wspominał tego meczu, bo zszedł w 64. minucie, a w jego miejsce pojawił się Karol Świderski.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Były reprezentant Holandii broni Lewandowskiego. "Jest maltretowany przez Urbana"

Hans Kraaij Jr., były reprezentant Holandii, szerzej wypowiedział się o występie Lewandowskiego podczas programu ESPN. Jego słowa były dosyć ostre. - Gdybym był Lewandowskim, to powiedziałbym w przerwie do selekcjonera: trenerze, to moje buty i opaska. Robert nie miał nic do zyskania przeciwko Holandii. Został po prostu sam sobie z Jan Paulem Van Heckem. Kiedy miał piłkę, musiał przejść 55 metrów do bramki. To mnie frustruje - powiedział.

Później Kraaij nawiązał do Lewandowskiego i Urbana. - Lewandowski zdobył 85 bramek dla Polski, a potem jest tak maltretowany przez swojego trenera. Teraz on siedzi na jego barkach, bo zdobył punkt. Na miejscu Lewandowskiego kompletnie bym oszalał - mówił były piłkarz, którego cytował soccernews.nl. - Wynik tego meczu był rozczarowujący, i to przeciwko niesamowicie tchórzliwej Polsce - podsumował Kraaij Jr.

Dlatego Urban zmienił Lewandowskiego w drugiej połowie. "Największe zmęczenie"

Urban dał jasno do zrozumienia podczas pomeczowej konferencji prasowej, że planował zmianę Roberta Lewandowskiego w meczu z Holandią. - Wszystko nam się poukładało. My mieliśmy nawet zaplanowane zmiany wcześniej, jeśli chodzi o Roberta, bo nie chcieliśmy, by zagrał oba spotkania po 90 minut. Ma zbyt mało rozegranych spotkań i to mogło spowodować pewne problemy zdrowotne, kontuzje... Z reguły to największe zmęczenie przychodzi po godzinie gry i wtedy właśnie chcieliśmy zrobić te zmiany - tłumaczył.

Zobacz też: Boniek nie wytrzymał po słowach Lewandowskiego. "Halo Robert"

- Temat opaski jest trochę wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony opaska nigdy nie była i pewnie nie będzie w reprezentacji problemem. Wolałbym, żebyśmy wszyscy skupili się na tym, jak ta reprezentacja ma grać. Co wykonujemy dobrze, a co jest jeszcze do poprawy - opowiadał Lewandowski w rozmowach z dziennikarzami w strefie mieszanej po meczu z Holandią.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU