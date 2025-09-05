Holender wypalił o Cashu. "Z całym szacunkiem, ale..."

- Wcześniejsze uderzenia? Wiem, że wcześniej nie trafiałem, ale wiem, że świetnie potrafię strzelać. Co prawda wcześniejsza próba poleciała w trybuny, ale wiedziałem, że w końcu się uda - w taki sposób Matty Cash mówił o swoim pięknym golu zdobytym w meczu z reprezentacją Holandii w Rotterdamie (1:1) w 80. minucie spotkania.

Tijjani Reijnders był zaskoczony golem Matty'ego Casha

Trafienie bocznego obrońcy zapewniło naszej reprezentacji punkt w debiucie Jana Urbana na ławce selekcjonera Biało-Czerwonych. Czy Holendrzy spodziewali się zagrożenia ze strony Casha i Polaków? Po meczu wypowiedział się o tym pomocnik "Oranje" Tijjani Reijnders.

- Mocno zaczęliśmy to spotkanie, strzeliliśmy gola, ale w drugiej połowie tempo gry piłką było zbyt wolne i nie mogliśmy znaleźć wolnej przestrzeni między liniami. Potem oni oddali fantastyczny strzał - powiedział piłkarz Manchesteru City cytowany przez vi.nl. - Musimy być czujni, w niedzielę kolejny mecz. Nadal kontrolujemy sytuację, ale to niepotrzebny remis - dodał.

- Gol Polski? Nie chodzi o to, że byli szczególnie groźni. Z całym szacunkiem, ale ten obrońca też dwukrotnie posłał piłkę w trybuny. Ale tym razem trafił znakomicie. Szkoda, bo mogliśmy objąć pewne prowadzenie w grupie - powiedział Reijnders o golu Casha.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

