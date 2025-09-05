Urban go pominął. Oto co Bułka napisał po remisie w meczu Holandia - Polska

W 80. minucie czwartkowego meczu eliminacji do mistrzostw świata polscy kibice - tak na stadionie, jak i przed telewizorami - mogli poderwać się z radości. Matty Cash uderzył nie do obrony, piłka znalazła drogę do siatki, a wynik 1:1 utrzymał się już do końca spotkania. Jan Urban zanotował cenny remis na początek swojej kadencji w roli selekcjonera. Dumę z wyniku odczuwają nie tylko kibice, ale i piłkarze. Także ci, którzy nie znaleźli się w gronie powołanych.
Marcin Bułka musiał być rozczarowany, gdy nie został wezwany przez nowego selekcjonera na wrześniowe zgrupowanie. Jan Urban postanowił zaufać Łukaszowi Skorupskiemu, Kamilowi Grabarze, Bartłomiejowi Drągowskiemu i Bartoszowi Mrozkowi. Bułka, który od tego sezonu występuje w saudyjskim Neom FC krótko po ogłoszeniu listy powołań opublikował relację na Instagramie. Wywołała ona sporo emocji. Sprawiał wrażenie rozczarowanego brakiem powołania. Wpis szybko jednak usunął, a już po meczu z Holandią dodał nowy.
"Brawo kocie" - napisał na swoim profilu na Instagramie, dodając emotikony rakiety i buziek przesyłających całusy. A wszystko to pod zdjęciem ekranu telewizora, na którym znajdował się udzielający wywiadu Matty Cash. Obrońca Aston Villi, choć długo nie grał wielkiego meczu, został bohaterem spotkania w Rotterdamie.
Tak jak przed dwoma laty, tak i tym razem zdobył gola z Holandią i zapewnił Polsce cenny remis. To jego trzecie trafienie w narodowych barwach w 20 występie. Co ten punkt da Biało-Czerwonym w ostatecznym rozrachunku? Eksperci są zgodni - w niedzielę kadra rozegra jeszcze ważniejsze spotkanie. W Chorzowie zmierzy się z Finlandią.
