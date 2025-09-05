Borek ujawnił, co się działo w szatni Polaków. Oto co zrobił Urban

Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe w Rotterdamie z Holandią 1:1 w debiucie Jana Urbana na stanowisku selekcjonera. W pierwszej połowie Biało-Czerwoni byli w zdecydowanej defensywie i dzięki postawie Łukasza Skorupskiego nie przegrywali wyżej niż 0:1. W drugiej jednak "Oranje" nie kreowali już tak wielu sytuacji, a nasza drużyna szukała swoich szans. I znalazła ją w 80. minucie, gdy fantastycznym golem popisał się Matty Cash, trafiając w samo okienko bramki Holendrów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Mateusz Borek ocenił mecz Polski z Holandią

- Matty Cash oddał strzał warty każdych pieniędzy. Ta piłka nie zakręciła się, ona była trafiona w punkt i szła jak rakieta - powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym o trafieniu polskiego prawego obrońcy. Następnie przeszedł do osoby selekcjonera.

Zobacz też: Przełom w reprezentacji Polski. Widziałem to na własne oczy

- To dla nas fajny wieczór. Życie prędzej czy później nagradza dobrych ludzi. Byliśmy pod szatnią z Grzesiem Mielcarskim i panował tam spokój. Wszedł Jan Urban do szatni, pogratulował i powiedział, że teraz czas na mecz z Finlandią. Żeby ten punkt miał sens, trzeba dołożyć trzy punkty z Finami. Dzisiaj się uśmiechnęła Ekstraklasa, bo ludzie, którzy weszli, nie zawiedli - podsumował.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.