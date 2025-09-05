Kibice z Polski zadziwili Holendrów. Oto co zrobili

Za reprezentacją Polski bardzo trudny mecz. Holendrzy w pierwszej połowie mogli nam spokojnie strzelić trzy gole, a nie jednego i sprawić, że po spotkaniu jego odbiór byłby zupełnie inny. Nie wykorzystali jednak swoich szans, a naszej drużynie oddać trzeba, iż choć piłkarsko sporo brakowało, to wolą walki nijak nie ustępowali rywalom. W drugiej połowie nawet ich pod tym kątem przewyższali, za co dostali nagrodę w postaci pięknego trafienia Matty'ego Casha, a co za tym idzie bezcennego punktu.

Holandia mogła być lepsza na boisku, ale na trybunach? Nokaut

Nic więc dziwnego, że w Holandii panuje spore rozgoryczenie. Rozczarowania nie ukrywał po meczu ich selekcjoner Ronald Koeman, za to starającego się jakoś wytłumaczyć zespół kapitana Virgila van Dijka, holenderscy fani potężnie skrytykowali w mediach społecznościowych. Jednak co do samych kibiców też pojawiły się zastrzeżenia. W Polsce często narzekamy na atmosferę na PGE Narodowym, ale po wczorajszym meczu widać, że nie jesteśmy tu wyjątkiem. Portal soccernews.nl nie krył frustracji dopingiem, jaki drużynie okazali fani na De Kuip w Rotterdamie. Czy może raczej nie okazali.

Polacy przejęli De Kuip. Holendrzy sfrustrowani i pod wrażeniem

Jeszcze w trakcie spotkania tamtejsi dziennikarze z trudem mogli uwierzyć, że Holandia gra dziś u siebie, chwaląc jednocześnie polskich fanów, których na stadionie było kilka tysięcy. - Holandia ponoć gra u siebie z reprezentacją Polski. Jednak Polacy najwyraźniej przejęli stadion w Rotterdamie, szczególnie na południowej trybunie. Wsparcie od holenderskich fanów czasem się przebija, ale najczęściej szybko tonie w okrzykach ze strony fanatycznych kibiców rywali - czytamy.

Portal przytoczył też kilka komentarzy ze strony kibiców, którzy oglądali mecz w telewizji. Im również nie podobało się to, co widzieli, czy raczej słyszeli. "Polaków to jest więcej na tym stadionie, czy co?", "My na pewno gramy u siebie?", "Ale ci Polacy robią atmosferę, tak jak powinno być na meczu", "Nasi kibice mogliby rozważyć jakieś postaranie się, czy coś w tym stylu" - grzmieli fani w komentarzach.