W Holandii zawrzało. Oto co wywiesili polscy kibice

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła nową kadencję pod wodzą Jana Urbana. Biało-Czerwoni zremisowali 1:1 z Holandią w Rotterdamie, a gola dającego punkt w tej konfrontacji strzelił Matty Cash. To był bardzo ważny mecz pod kątem walki Polaków o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. - Dumny to ja nie jestem. Osiągnęliśmy dobry wynik na trudnym terenie, natomiast musimy zapomnieć o tym meczu jak najszybciej - opowiadał Urban w wywiadzie dla TVP Sport po zakończeniu spotkania.

Polacy wspierają Holendrów. Wywiesili transparent w Rotterdamie. "Mają rację"

Przy okazji meczu z Holandią polscy kibice wywiesili transparent o treści "Recht op de nacht (nazwa ogólnokrajowej kampanii w Holandii mającej na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo kobiet - przyp. red.). Bądźcie jak Polska". W ten sposób Polacy upamiętnili zmarłą Lisę, a jej sprawą w ostatnich dniach żyła cała Holandia. W drugiej połowie sierpnia br. 17-letnia Lisa wracała rowerem z centrum Amsterdamu do Abcoude. Nagle została zaatakowana i dźgnięta nożem przez 22-letniego mężczyznę, i zginęła na miejscu, choć próbowała zadzwonić pod numer 911. Jej ciało znaleziono niedaleko stadionu Ajaksu.

"Z miłością pożegnaliśmy Lisę, otoczeni bliskimi. W ciągu ostatnich dni otrzymywaliśmy liczne ciepłe słowa i gesty wsparcia. Mamy nadzieję, że będziemy mieli przestrzeń, by w spokoju opłakiwać stratę Lisy" - przekazali rodzice dziewczyny w oświadczeniu. Serwis nltimes.nl informował, że w Holandii wystartowała kampania crowdfundingowa na rzecz bezpieczeństwa kobiet, która zebrała już ponad pół miliona euro.

Internauci z Holandii szybko zareagowali na transparent polskich kibiców. "W Polsce nie ma masowej imigracji", "Polska ma szeroko otwarte drzwi", "Polacy mają rację", "czy to nie przypadek, że kraj taki jak Polska, który ma najniższy odsetek imigrantów, jest pod wieloma względami najbezpieczniejszym krajem w Europie?", "holenderska telewizja nie pokazała tego baneru, więc to była stuprocentowa cenzura" - czytamy w komentarzach na portalu X.

"Wiele kobiet czuje to samo: gniew i bezsilność. Są zastraszane, nękane, atakowane, bo ktoś inny myślał, że mogą to zrobić. Bo są kobietami. Nie możemy być bezkarne. Żądamy, aby móc bezpiecznie chodzić po ulicach. Żądamy, aby sprawcy zostali postawieni przed sądem. Potrzebujemy natychmiastowych oraz konkretnych działań. W Holandii średnio co osiem dni kobieta jest mordowana tylko dlatego, że jest kobietą" - napisała Dilan Yesilgoz-Zegerius, członkini liberalnej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji.

W niedzielę Polska zagra kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Tym razem rywalem kadry Jana Urbana będzie Finlandia. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

