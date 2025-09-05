Było już po meczu. Tak trener Holandii nazwał to, co zrobili Polacy

Matty Cash zszokował holenderską publiczność po pięknym strzale z 16 metrów, po którym reprezentacja Polski wyrównała na 1:1. Ostatecznie takim właśnie wynikiem zakończył się ten pojedynek, co jest sporym rozczarowaniem dla Holendrów, którzy liczyli na pewne zwycięstwo. "Było już kilka minut po meczu w Rotterdamie, a reprezentanci Polski wciąż stali przed sektorem zajmowanym przez naszych kibiców i bili im brawo, dziękując za doping. Robert Lewandowski postanowił jednak przekazać kibicom coś więcej. Napastnik Barcelony sięgnął po leżącą przed nim piłkę i potężnym kopnięciem posłał ją w rzędy zajmowane przez polskich kibiców" - pisał w spostrzeżeniach z meczu nasz wysłannik Konrad Ferszter.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Ronald Koeman zły po meczu

Po meczu Ronald Koeman podzielił się swoimi wrażeniami na konferencji prasowej. Był bardzo rozczarowany wynikiem.

- Rozczarowanie jest przytłaczające, bo byliśmy dużo lepszą drużyną. Pod koniec meczu nie byłem spokojny, bo byliśmy niechlujni. Wiadomo, że trzeba strzelić drugą bramkę, by zachować spokój. Powinniśmy to zrobić, bo jakość gry Polaków w drugiej połowie też spadła. Wiadomo w takich meczach jednak, że rywal może miał jeden lub dwa momenty. To bolesne, zwłaszcza gdy widzi się, jak to wszystko się potoczyło. Czasami mogliśmy grać szybciej w ataku - powiedział Koeman.

- To jest naprawdę irytujące. Czujemy duże rozczarowanie. Musimy też zdać sobie sprawę, że zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy. Mieliśmy mnóstwo okazji, zwłaszcza przed przerwą i dominowaliśmy. Musimy po prostu tak grać i nie spuszczać głów. Trzeba wrócić na właściwe tory w meczu z Litwą. Nadal jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji do awansu, ale zwycięstwo z Polską sprawiłoby, że bylibyśmy w jeszcze lepszej - dodał strzelec gola dla Holandii - Denzel Dumfries.

Holandia po trzech meczach ma siedem punktów i jest liderem grupy. Drugie miejsce zajmuje Polska (siedem punktów w 4 spotkaniach).

Zobacz także: Było już po meczu. Tak Holendrzy podsumowali Polaków

W następnej kolejce w niedzielę 7 września (godz. 20.45) Polska zagra u siebie właśnie z Finlandią, a Holandia zmierzy się na wyjeździe z Litwą (godz. 18).

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Finlandia na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU