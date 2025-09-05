Jedno słowo wystarczyło. Boniek zabrał głos po meczu Polaków

Piękny strzał Matty'ego Casha dał reprezentacji Polski niespodziewany remis 1:1 w wyjazdowym meczu z Holandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. "Było już kilka minut po meczu w Rotterdamie, a reprezentanci Polski wciąż stali przed sektorem zajmowanym przez naszych kibiców i bili im brawo, dziękując za doping. Robert Lewandowski postanowił jednak przekazać kibicom coś więcej. Napastnik Barcelony sięgnął po leżącą przed nim piłkę i potężnym kopnięciem posłał ją w rzędy zajmowane przez polskich kibiców" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl i nasz wysłannik na mecz.

Zbigniew Boniek króciutko podsumował grę Polaków

Błyskawicznie po meczu głos w mediach społecznościowych zabrał Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dał bardzo krótki wpis.

"Spokojne 1-1" - napisał Boniek i dodał flagę reprezentacji Polski i piłkę.

Holandia po trzech meczach ma siedem punktów i jest liderem grupy. Polska z siedmioma punktami w czterech spotkaniach jest wiceliderem.

W niedzielę, 7 września (godz. 20.45) Polska zagra przed własną publicznością z Finlandią. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Holendrzy zmierzą się na wyjeździe z Litwą (7 września, godz. 18).

To, co zrobił piłkarz Urbana w 58. minucie, woła o pomstę do nieba [OCENY]

Jest kogo i za co ganić, ale jest też kogo i za co chwalić. Polski zespół pokazał wiarę, charakter, zaangażowanie i wyszarpał remis 1:1 w Rotterdamie z Holandią. Przetrwał dużo trudnych momentów. Takie wyrwane punkty potrafią budować na później. Ale na błędach też trzeba się uczyć, a niektóre były po prostu porażające. Tak oceniliśmy reprezentantów Polski za mecz z Holandią (skala 1-6) - pisał w ocenach z meczu Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

