Wiśniewski się wygadał. Będzie głośno o tym, co powiedział mu Urban

Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Holandią 1:1 w czwartym meczu eliminacji mistrzostw świata! Jan Urban w swoim debiucie na ławce postawił praktycznie na przetestowane nazwiska, ale z jednym wyjątkiem. Na środku obrony zagrał Przemysław Wiśniewski, dla którego był to pierwszy występ w narodowych barwach. Piłkarz Spezii spędził na murawie 84 minuty, gdy został zmieniony przez Tomasza Kędziorę.

Debiutant w kadrze Urbana podsumował swój występ przeciwko Holandii

- Wydaje mi się, że zagrałem poprawnie. Nie ukrywam, ciężki debiut, z klasowym rywalem. Z chłodną głową i ze spokojem podszedłem do tego meczu, żeby się nie spalić - powiedział Wiśniewski w rozmowie z TVP Sport.

- Robiłem swoje. Trener powiedział mi, że mam robić to, co robię w klubie i żeby się przede wszystkim nie spalić. Nawet się nie stresowałem przed tym meczem. Byłem pewny siebie. Nie ukrywam, że chłopaki jak "Bedi", "Kiwi" i "Lewy" dużo mi pomagali. Podchodzili do mnie i mnie wspierali, podpowiadali co i jak - podkreślił.

- Wiedzieliśmy, że musimy ugrać, chociaż ten punkt. Większość czasu spędziliśmy w defensywie. Takie też mieliśmy założenie, żeby grać z kontrataku. Cieszy bardzo ten punkt. Teraz mamy takie mocne nastawienie, że jednak z Holandią udało się zdobyć punkt. Przed nami ciekawy mecz z Finlandią - dodał.

- Podjęliśmy decyzję, że przy stałych fragmentach gry będziemy bronić w strefie. Wiedzieliśmy też, że Dumfries potrafi strzelić bramkę głową. Tam uciekł komuś... Musieliśmy grać agresywnie, żeby nie mogli się obracać z piłką. Chcieliśmy też unikać piłek za plecy i dlatego stanęliśmy niżej - tak Wiśniewski powiedział o planie nakreślonym na ten mecz przez Jana Urbana.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

