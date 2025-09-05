A jednak! To dlatego Lewandowski zszedł z boiska! Urban ogłasza

Jan Urban ma prawo być zadowolonym po debiucie na ławce trenera reprezentacji Polski. Choć jego ekipa długo była tłem dla faworyzowanej Holandii, ostatecznie wywiozła z Rotterdamu korzystny wynik. Na bramkę Denzela Dumfriesa, w 80. minucie odpowiedział Matty Cash. Jego fantastyczny strzał z dystansu dał na remis 1:1. Po wszystkim nieco więcej o spotkaniu opowiedział sam selekcjoner.

Tak Urban zatrzymał Holandię. "Kilka rzeczy"

Po meczu wyszedł na konferencję prasową i dał jasno do zrozumienia, że plan, jaki założył, udało się zrealizować. - Wszystko nam się poukładało. My mieliśmy nawet zaplanowane zmiany wcześniej, jeśli chodzi o Piotrka Zielińskiego czy Roberta [Lewandowskiego - red.], bo nie chcieliśmy, aby zagrali oba spotkania po 90 minut. Mają zbyt mało rozegranych spotkań i to mogło spowodować pewne problemy zdrowotne, kontuzje... Z reguły to największe zmęczenie przychodzi po godzinie gry i wtedy właśnie chcieliśmy zrobić te zmiany - opowiedział.

A jaki miał pomysł na zatrzymanie Holandii? - Tu nie było jakiejś wielkiej analizy, szukania, jak oni grają. Trzeba było być przygotowanym na kilka rzeczy: piłki za plecy, bardzo szybka faza przejściowa z obrony do ataku - robią to znakomicie, a poza tym mają dobre wrzutki na drugi słupek. Tego akurat nie ustrzegliśmy się, ale to był rzut rożny, w innych przypadkach nie daliśmy sobie zagrozić - tłumaczył.

"Rozprężenia nie będzie na pewno". Urban postawił sprawę jasno

Urban dostał też pytanie o zbliżający się mecz z Finlandią, który odbędzie się w niedzielę. Jeden z dziennikarzy zasugerował, że po dobrym wyniku z Holandią w nasze szeregi może wkraść się rozprężenie. Reakcja trenera była natychmiastowa. - Rozprężenie? Przecież ci goście muszą wiedzieć, o co my gramy, jaką wagę ma to spotkanie. Rozprężenia nie będzie na pewno, ale trzeba to udowodnić, że jesteśmy lepsi. Trzeba wygrać ten mecz. Dzisiaj słyszałem, że Słowacja wygrała z Niemcami. Dzisiaj trzeba szanować każdego przeciwnika - stwierdził stanowczo.

Na koniec Urban pytany był o straconą bramkę po rzucie rożnym i błąd Łukasza Skorupskiego. - Tam lekka drzemka była, można było temu zapobiec. Z tymi rzutami rożnymi... Kurczę, nie mam takiego wrażenia, że my tam popełniliśmy jakieś błędy. Wręcz odwrotnie, to Holendrzy znakomicie to robią. Kumulują wielu zawodników w jednym miejscu, jeden większy od drugiego, cały czas blokowali wyjście Skorupskiego. Nie mógł wyjść do tej piłki, żeby wypiąstkować i to było niebezpieczne. Ale wybroniliśmy się z większości sytuacji poza tą jedną - podsumował.

