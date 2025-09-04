Ten gol przejdzie do historii! Nieprawdopodobne, co zrobił Cash

Reprezentacja Polski po pierwszej połowie spotkania z reprezentacją Holandii przegrywała 0:1 (gola strzelił Denzel Dumfries). Pod koniec drugiej części gry zespół prowadzony przez Jana Urbana zdołał doprowadzić do remisu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Matty Cash odpalił prawdziwą rakietę! Polska wyrównała z Holandią

W 80. minucie Polacy przeprowadzili akcję, a piłka trafiła do Matty'ego Casha, który był w okolicach linii pola karnego. Po wycofaniu się oddał strzał, co okazało się fantastyczną decyzją! Trafił w okolicach okienka bramki strzeżonej przez Barta Verbruggena, dając gościom remis 1:1.

Sprawdź również: Wystarczyło 28 minut! Ależ błąd Skorupskiego. Holendrzy byli bezlitośni

Dla Casha był to drugi gol w reprezentacji. Historia jest osobliwa, bowiem poprzedniego strzelił w czerwcu 2022 r. przeciwko temu samemu rywalowi, również na stadionie w Rotterdamie. Wówczas w Lidze Narodów skończyło się 2:2, a i tym razem Polacy mogą być zadowoleni.

Reprezentacja Polski dowiozła remis z reprezentacją Holandii w selekcjonerskim debiucie Jana Urbana

W ostatnich minutach udało im się utrzymać rezultat 1:1 i zdobyli cenny punkt w kontekście walki o mundialu. A selekcjonerski debiut Jana Urbana nie wypadł najgorzej, przynajmniej jeśli spojrzy się na wynik.

Na pewno reprezentacja Polski jest podbudowana przed nadchodzącym spotkaniem z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Zostanie ono rozegrane w niedzielę 7 września na Stadionie Śląskim.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU