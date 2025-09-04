Ten gol przejdzie do historii! Nieprawdopodobne, co zrobił Cash

Reprezentacja Polski po pierwszej połowie spotkania z reprezentacją Holandii przegrywała 0:1 (gola strzelił Denzel Dumfries). Pod koniec drugiej części gry zespół prowadzony przez Jana Urbana zdołał doprowadzić do remisu.
W 80. minucie Polacy przeprowadzili akcję, a piłka trafiła do Matty'ego Casha, który był w okolicach linii pola karnego. Po wycofaniu się oddał strzał, co okazało się fantastyczną decyzją! Trafił w okolicach okienka bramki strzeżonej przez Barta Verbruggena, dając gościom remis 1:1.
Dla Casha był to drugi gol w reprezentacji. Historia jest osobliwa, bowiem poprzedniego strzelił w czerwcu 2022 r. przeciwko temu samemu rywalowi, również na stadionie w Rotterdamie. Wówczas w Lidze Narodów skończyło się 2:2, a i tym razem Polacy mogą być zadowoleni.
W ostatnich minutach udało im się utrzymać rezultat 1:1 i zdobyli cenny punkt w kontekście walki o mundialu. A selekcjonerski debiut Jana Urbana nie wypadł najgorzej, przynajmniej jeśli spojrzy się na wynik.
Na pewno reprezentacja Polski jest podbudowana przed nadchodzącym spotkaniem z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Zostanie ono rozegrane w niedzielę 7 września na Stadionie Śląskim.
