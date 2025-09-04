Polscy kibice wprost pokazali, co myślą o Lewandowskim. Poszło w świat

Reprezentacja Polski miała jeden cel - wyjechać z Rotterdamu choćby z jednym punktem. Wiadomo było, że zadanie będzie piekielne trudne, a pomóc w tym miał wracający do kadry Robert Lewandowski. Jan Urban wystawił go nawet w pierwszym składzie, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Czy Biało-Czerwonym udało się zrealizować cel? Owszem, ale piłki w siatce polski napastnik nie umieścił. Najpierw zrobił to Denzel Dumfries, a wyrównał Matty Cash, kiedy to Lewandowskiego już na boisku nie było.

Kibice podziękowali Lewandowskiemu. Nie przeszkodził im brak gola

Lewandowski spędził na murawie 64. minuty, ale większego zagrożenia pod bramką Holendrów nie wykreował. Był skutecznie odcinany przez rywali i nie potrafił wyrwać się z ich ochrony. Ostatecznie zmienił go Karol Świderski. Mimo dość przeciętnego występu piłkarz FC Barcelony mógł liczyć na uznanie trybun.

Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl nadający prosto z Rotterdamu, opublikował na X nagranie z chwili opuszczenia murawy przez Lewandowskiego. Pokazał, jak zareagowali kibice. Ci głośno skandowali jego imię i nazwisko. "Robert Lewandowski" niosło się z trybun, a także słychać było liczne oklaski. Sam przedstawiciel mediów dość surowo ocenił jednak występ Polaka. "A Wy jak oceniacie powrót kapitana? Dla mnie kompletnie odcięty od podań, bez ani jednej dobrej piłki i okazji na gola" - pisał Wardzichowski.

Cenny remis. Teraz po zwycięstwo

Najważniejsze jest jednak to, że Biało-Czerwoni wywalczyli punkt z Holandią! Kto wie, może to właśnie on zaważy na awansie na mistrzostwa świata. Polacy awansowali w tabeli i jak na razie zajmują miejsce, które pozwoliłoby im zagrać w barażach. A już w niedzielę będą mogli polepszyć sytuację. Tego dnia zmierzą się w rewanżu z Finlandią. Początek o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

