Oto bohater meczu Polska - Holandia. "Solidnie wkurzył Urbana"

1:1 - od takiego wyniku przygodę z reprezentacją Polski rozpoczął Jan Urban. Nasza drużyna w debiucie nowego selekcjonera długo nie radziła sobie z Holandią De Kuip w Rotterdamie. Od 27. minuty przegrywała po błędzie Łukasza Skorupskiego i bramce Denzela Dumfriesa. W drugiej połowie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. W 80. minucie fenomenalnym strzałem z dystansu popisał się Matty Cash i dał nam remis. Oto jak spotkanie skomentowali dziennikarze i eksperci.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski miał ofertę za 100 milionów za rok?! "To nie jest słaba liga"

Internet zapłonął po tym, co zrobił Cash. "Cudowny"

- Spokojne 1-1 - skometował Zbigniew Boniek.

- W pierwszej połowie Matty Cash nieudanymi zagraniami dwukrotnie solidnie wkurzył Jana Urbana. Ładnie się zrehabilitował. Trzeci gol w kadrze, drugi w Rotterdamie - skomentował Konrad Ferszter ze Sport.pl.

- Trzeba mieć plan, by nie przegrać takiego meczu i z takim rywalem. I trochę szczęścia. Brawo Jan Urban, brawo Drużyna - napisał komentator Rafał Wolski.

- Wycinam, żeby nie giąć i nosić w portfelu! - napisał o bramce Casha Michał Pol z Kanału Sportowego.

- Przepiękny ten gol strzelony przez Casha, ale ile takiego luzu, pozytywnej pewności siebie wniósł na tle tej kadry Kamil Grosicki. - napisał Maciej Łuczak z Canal + Sport.

- Wow, jednak się da. Gol Casha cudowny, do kompilacji: "Najlepsze polskie bramki XXI wieku" - chwalił Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego".

Jednoznaczne komentarze po debiucie Jana Urbana. "Najtrudniejszy w historii debiut"

- Dziś reprezentacja Polski zdobyła jeden z najbardziej fartownych punktów od lat. I jednocześnie - w kontekście naszej sytuacji - jeden z najcenniejszych. Fajnie mieć selekcjonera, do którego szczęście potrafi się czasem uśmiechnąć - ocenił Sebastian Staszewski z "Przeglądu Sportowego".

- Musiał wejść Grosik, żeby to rozruszać. Pięknie huknął Mateusz Cash! - napisał Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

- Najtrudniejszy w historii debiut selekcjonera za nami. Bardzo trudny teren i niewygodny dla nas rywal, z którym regularnie (poza remisem w 2022) przegrywamy. Szkoda błędu Skorupa, druga połówka dużo lepsza, ogólnie momenty były. Brawo - podsumował Marek Szkolnikowski.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU