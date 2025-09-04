Wystarczyło 28 minut! Ależ błąd Skorupskiego. Holendrzy byli bezlitośni

- Wiemy, że kluczowy mecz jest z Finlandią, ale dlaczego mamy zakładać porażkę z Holandią? My też byliśmy faworytami w meczach z Finami czy Mołdawią i jak się skończyło? Może dostaniemy cięgi, a może jednak nie? - dywagował Jan Urban, który mimo wszystko mocno wierzył, że Polsce uda się urwać punkty rywalom w Rotterdamie. Czy tak się stanie? Tego nie wiadomo, ale jak na razie Biało-Czerwoni są daleko od celu.

Polska traci gola. Dumfries pokonał Skorupskiego

Holendrzy szybko ruszyli do ataku. Byli zdecydowanie dokładniejsi w podaniach, kontrolowali to, co dzieje się na murawie. Raz po raz napierali na piłkarzy Jana Urbana. Polacy się bronili skutecznie, ale w 28. minucie Łukasz Skorupski skapitulował.

Jak padł gol? Po stałym fragmencie gry. Memphis Depay dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, ale niestety golkiper fatalnie minął się z futbolówką. Źle ocenił tor jej lotu, z czego skorzystał Denzel Dumfries. Holender zamknął akcję na dalszym słupku. Do przerwy Holendrzy prowadzą 1:0.

A to nie koniec emocji. Po meczu z Holandią Polaków czeka jeszcze jeden mecz. Ten rozegrają w niedzielę 7 września. Wtedy to ich rywalem będzie Finlandia.

