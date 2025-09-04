Tak wygląda "polska" grupa po meczu Polska - Holandia!

Nadszedł ten dzień. Reprezentacja Polski wróciła do gry w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. W czwartek zmierzyła się z Holandią. Wiadome było, że o zwycięstwo będzie piekielnie trudno. W końcu rywale posiadają w składzie Virgila van Dijka, Cody'ego Gakpo czy Memphisa Depaya. Mimo wszystko kibice wierzyli, że uda się wyrwać choćby punkt. Ten mógłby mieć wielkie znaczenie w walce o awans na mundial. Przed meczem Biało-Czerwoni zajmowali trzecie miejsce w grupie, a tylko dwie pierwsze ekipy zachowają nadzieje na wyjazd do USA, Kanady i Meksyku.

Udało się! Polska remisuje z Holandią. Sytuacja w tabeli coraz lepsza

Polska od początku meczu musiała się mierzyć z dużym naporem Holendrów. Ci coraz śmielej poczynali sobie na boisku. Raz uratował nas słupek, a raz Łukasz Skorupski. Niestety w 28. minucie bramkarz musiał wyjąć piłkę z siatki. I przyłożył do tego sporą cegiełkę. Minął się z piłką po rzucie rożnym, a wbił ją Denzel Dumfries. I niewiele brakowało, a w pierwszej połowie Biało-Czerwoni straciliby więcej goli. Ostatecznie jednak po 45 minutach Holendrzy wygrywali tylko 1:0.

W drugiej partii Holendrzy cały czas napierali. A Polacy? Bronili się i szukali okazji do kontrataków. Biało-Czerwoni mieli też kilka swoich okazji. Petardę posłał Matty Cash czy Kamil Grosicki. I ostatecznie pierwszy z nich dopiął swego. Umieścił piłkę w siatce po potężnym uderzeniu! Stało się to w 80. minucie spotkania. I to trafienie zadecydowało o podziale punktów!

Remis daje nam jakże cenny punkt w walce o mistrzostwa świata 2026. Dzięki niemu Polska awansowała na drugą lokatę w grupie. Ma siedem "oczek" na koncie. Takim samym dorobkiem może pochwalić się trzecia Finlandia, a także pierwsza Holandia.

Tabela grupy G po meczu Holandia - Polska:

Holandia - 3 mecze, 7 punktów, bilans bramek: 11:1 Polska - 4, 7 pkt, 5:3 Finlandia - 4, 7 pkt, 5:5 Litwa - 4, 3 pkt, 3:4 Malta - 5, 2 pkt, 1:12.

Kolejny mecz Polska rozegra już w niedzielę 7 września. Tego dnia zmierzy się z Finlandią. W pierwszym spotkaniu tych ekip Biało-Czerwoni ulegli 1:2. Będą więc zmotywowani, by się zrewanżować. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

