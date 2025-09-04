Nie czekali do końca meczu. Oto co napisali o debiucie Urbana w kadrze

Reprezentacja Polski przegrywa z Holandią 0:1 po pierwszej połowie w Rotterdamie. Do 28. minuty bohaterem spotkania był Łukasz Skorupski. Nasz bramkarz kilka razy ratował nasz zespół, ale w końcu skapitulował i niestety sam nie ustrzegł się błędu. Po rzucie rożnym Depaya bramkę głową zdobył Denzel Dumfries. Grę naszej ekipy w debiucie Jana Urbana zdążyli już skomentować eksperci na platformie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wprost o powrocie Kamila Grosickiego!

Znaleźli winnego wyniku Holandia - Polska. "Nie popisał się"

- Wiele wskazuje, że nie będą to eliminacje ku chwale Łukasza Skorupskiego - podsumował Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego".

- Krycie fatalne, ale gol na konto Skorupskiego… - ocenił Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

- Niestety Skorupski, który tyle wybronił, tu się nie popisał... - dodał Michał Pol z Kanału Sportowego.

- Dumfries, przestań mi kadrę prześladować - napisał Mateusz Rokuszewski z portalu Meczyki.pl.

- Różnica klas, ale to było do przewidzenia, bo od Holandii mamy po prostu gorszych piłkarzy. Martwi to, że jak już mamy piłkę, to nie za bardzo wiemy, co z nią zrobić - napisał Marek Szkolnikowski.

- Dumfries fizycznie to jest taki kot. Rozpędzona ciężarówka - stwierdził Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

Eksperci wściekli po ty, co pokazała reprezentacja Polski. "Odjechał nam świat"

- Kamiński i Bednarek najlepsi. Slisz najsłabszy - ocenił dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

- Kamiński kojarzy mi się z młodym na budowie, któremu starsi koledzy mówią 'Kuba idź do sklepu' a on idzie - skomentował Paweł Paczul z "Weszło!".

- Różnica jakości jest potężna, przepaść, może sposobem albo fartem cokolwiek zdziałamy, ale "czysto piłkarsko", jeśli chodzi o umiejętności, inteligencję boiskową, Holendrzy to inny świat, pokazują, jak od 2016 roku odjechał nam świat, zostaliśmy na peronie - podsumował Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego".

- Za chwilę znów dyskusja - polski czy zagraniczny trener... - śmiał się Mateusz Ligęza z Radia ZET.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU