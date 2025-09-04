Oto co Lewandowski zrobił pod polskim sektorem. W TV tego nie pokazali

Było już kilka minut po meczu w Rotterdamie, a reprezentanci Polski wciąż stali przed sektorem zajmowanym przez naszych kibiców i bili im brawo, dziękując za doping. Robert Lewandowski postanowił jednak przekazać kibicom coś więcej. Napastnik Barcelony, który zszedł z boiska już w 64. minucie, sięgnął po leżącą przed nim piłkę i potężnym kopnięciem posłał ją w rzędy zajmowane przez polskich kibiców.

Za chwilę dokładnie to samo zrobił jeden z bohaterów czwartkowego popołudnia - Matty Cash - a po nim raz jeszcze Lewandowski. Polacy wspólnie podziękowali kibicom i z szerokimi uśmiechami zeszli do szatni. Chociaż w selekcjonerskim debiucie Jana Urbana Polacy nie ograli Holandii, to remis przed spotkaniem i tak wzięlibyśmy w ciemno i z pocałowaniem ręki.

Holandia - Polska. W końcu zaświeciło trochę słońca

Po przygnębiającym czerwcu, aferze kapitańskiej, rezygnacji Lewandowskiego, porażce z Finlandią i dymisji Michała Probierza nad reprezentacją Polski w końcu zaświeciło słońce. Chociaż o bezpośredni awans na mundial wciąż będzie nam bardzo trudno, to takiego otwarcia nowej karty w historii kadry potrzebowaliśmy jak tlenu.

Urban wiedział, że będzie miał bardzo trudny - o ile nie najtrudniejszy - debiut w historii selekcjonerów reprezentacji Polski. Holandia to przecież od lat drużyna ze światowego topu, ostatni raz ograliśmy ją w 1979 r.

Mimo to 63-latek od początku zachowywał spokój. Urban od pierwszej minuty oglądał mecz na stojąco z rękami w kieszeniach. Niespodziewanie szybko, bo już w 4. minucie bił brawo swoim piłkarzom po udanej akcji ofensywnej. Ale im dłużej trwało spotkanie, tym negatywnych emocji u selekcjonera było coraz więcej.

Tak jak w 17. minucie, kiedy Nicola Zalewski najpierw przeprowadził kapitalną indywidualną akcję, a chwilę później zdecydowanie za lekko podał do Casha. Tuż przed przerwą selekcjoner wściekł się raz jeszcze. Tym razem na zawodnika Aston Villi, który zepsuł polską kontrę w przewadze trzech na dwóch.

W drugiej połowie, mimo że Polacy długo nie zagrażali bramce Holendrów, Urban pozostawał spokojny. Emocje - w końcu pozytywne - pojawiły się pod koniec spotkania, kiedy kapitalną bramkę na 1:1 - precyzyjnym i mocnym strzałem sprzed pola karnego w prawy górny rów - zdobył Cash.

W końcówce meczu Urban się nieco ożywił. Był jak wódz, dyrygujący swoim wojskiem. 63-latek stał blisko linii bocznej i spod niej pokazywał zawodnikom, jak i gdzie podawać i jak się ustawiać. Urban sprawiał wrażenie kogoś, kto - gdyby tylko mógł - wszedłby na boisko i pomógł swojej drużynie utrzymać niezły dla nas remis.

Ostatecznie się udało. Zaraz po meczu - tak samo jak po bramce Casha - Urban przeszedł wzdłuż naszej ławki rezerwowych i przybił piątkę z każdym z zawodników i członków sztabu szkoleniowego. Schodząc z boiska selekcjoner dyskutował przede wszystkim z trenerem bramkarzy - Józefem Młynarczykiem. Kto wie, czy nie dyskutował o zmianie w bramce, bo w czwartek przy golu dla Holendrów Łukasz Skorupski się nie popisał.

Zaskakująca taktyka na mecz z Holandią

Odkąd reprezentację Polski przejął Urban, spodziewaliśmy się zmiany ustawienia. Kadra Probierza grała trójką stoperów i wahadłami, drużyna nowego selekcjonera miała przejść na klasyczną formację z czterema obrońcami. I przeszła, ale tylko na papierze. W Rotterdamie przez większość czasu ustawienie zespołu Urbana przypominało bowiem to, co proponował jego poprzednik.

Według oficjalnego składu Polacy rozpoczęli spotkanie w ustawieniu 4-2-3-1. Na lewej obronie ustawiony był Jakub Kiwior, a na prawej Matty Cash. Na lewym skrzydle rozpisany był Nicola Zalewski, na prawym Jakub Kamiński, w środku pola Piotr Zieliński i Bartosz Slisz, a pod Robertem Lewandowskim ustawiony był Sebastian Szymański.

Ale to był tylko papier. W takim ustawieniu Polacy zagrali raptem kilka minut, kiedy - nieudolnie - próbowali szans w ataku pozycyjnym. Niemal przez cały mecz drużyna Urbana szukała sposobu na zaskoczenie Holendrów w kontrataku. I to powodowało kompletne roszady na murawie.

Kiedy Polacy bronili, ustawienie zmieniało się radykalnie i było czymś na kształt 5-3-1-1. W defensywie Zalewski dołączał do obrońców, zajmując miejsce z lewej strony bloku. Przed Zalewskim, Jakubem Kiwiorem, Janem Bednarkiem, Przemysławem Wiśniewskim i Cashem ustawieni byli Slisz, Zieliński i Szymański. Parę napastników tworzyli Kamiński i Lewandowski, którzy często wymieniali się pozycjami.

Taktyczne manewry mogły przynieść efekty. Były momenty, w których albo miejsce za plecami obrońców znajdował Kamiński, albo lewą stroną urwał się Zalewski. Szanse w ataku miał też Cash. Zanim strzelił pięknego gola, dwukrotnie je popsuł, czym rozwścieczył spokojnego na ogół Urbana.

W końcu przyszła jednak 80. minuta, w której Cash uderzył tak, że trybuny De Kuip - poza polskimi sektorami - zamilkł. Obrońca Aston Villi perfekcyjnie przymierzył w górny róg bramki Barta Verbruggena, zdobywając bramkę na 1:1. Bramkę, która dała nam ważny punkt w kwalifikacjach MŚ. Co ciekawe: dla Casha to trzeci gol w reprezentacji Polski i drugi na stadionie w Rotterdamie. Poprzednim razem trafił tu w czerwcu 2022 r. w Lidze Narodów, kiedy również zremisowaliśmy (2:2).

Niespodziewany bohater meczu z Holandią

Chociaż bramkę na wagę remisu zdobył Cash, to mecz w Rotterdamie miał też innego bohatera. Był nim debiutujący w kadrze Wiśniewski. Zawodnik Spezii, który - przynajmniej na papierze - tworzył parę stoperów z Bednarkiem, zagrał bardzo dobry mecz.

Przed spotkaniem typowaliśmy, że obok Bednarka w obronie zagra doświadczony Tomasz Kędziora. Urban postawił jednak na Wiśniewskiego, którego znał z Górnika Zabrze - prowadził go w sezonie 2021/22, po którym zawodnik odszedł do Venezii. - Wiedział, na co go stać i że może mu zaufać - mówił przed meczem w Kanale Sportowym Aleksandar Vuković.

I Wiśniewski Urbana nie zawiódł. Imponujący warunkami fizycznymi obrońca nie tylko nie pękł w pojedynkach z holenderskimi gwiazdami. Wiśniewski imponował szybkością i pewnością siebie, nie miał też problemów z wprowadzeniem piłki, kiedy tylko miał do tego miejsce.

Wiśniewski nie zrażał się nawet w szczególnie trudnych chwilach. W drugiej połowie zawodnikiem Spezii kilka razy "zakręcił" Memphis Depay, a w jednej sytuacji zagrał nawet piłkę między jego nogami. Wiśniewski jednak nie przejął się tym, pobiegł za przeciwnikiem i ze spokojem go zatrzymał, wywalczając jeszcze rzut wolny.

Jedyne, co w kontekście Wiśniewskiego może martwić, to drobny uraz, jakiego doznał w trakcie drugiej połowy. Mimo że obrońca nie zszedł od razu z boiska, to ostatecznie i tak nie dokończył spotkania. W jego końcówce zmienił go Kędziora.

Imponujący kibice reprezentacji Polski

Mimo że w czwartek reprezentacja Polski miała innych bohaterów, to po meczu i ostatnich miesiącach nie sposób nie wspomnieć o Lewandowskim. Napastnik Barcelony na boisku wiele nie zdziałał, ale polscy kibice i tak dali jasno znać, co sądzą o nim i jego roli w reprezentacji.

Kiedy w 64. minucie kapitana reprezentacji Polski zmienił Karol Świderski, kibice w polskich sektorach skandowali jego nazwisko. Było tak nawet kilkadziesiąt sekund po tym, jak Lewandowski zszedł z boiska. 37-latek, zanim usiadł na ławce rezerwowych, raz jeszcze podziękował fanom za doping i wsparcie.

A to było w czwartek imponujące. Mimo że na trybunach De Kuip zasiadł komplet publiczności, to jeśli jacyś kibice byli słyszalni, to byli to tylko Polacy. Słynne już z wyjazdowych spotkań "Gramy u siebie" w trakcie meczu było słyszalne wielokrotnie. A po golu Casha, kiedy trybuny De Kuip praktycznie zamilkły, radość Polaków była jeszcze większa.

W przeciwieństwie do Holendrów, którzy po ostatnim gwizdku nieśmiało gwizdali na swoją drużynę. Polacy zaś dziękowali za cenny remis, wywalczony dzięki nieustępliwej walce i cierpliwości. Po trudnym czasie polska drużyna w końcu dała kibicom chwilę radości. Teraz czas na Finlandię i rewanż za porażkę w Helsinkach. Początek meczu w niedzielę o 20.45.