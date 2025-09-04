To była 80. minuta! Sensacja w Rotterdamie, Polacy zadziwili wszystkich

Jan Urban nie mógł od trudniejszego meczu rozpocząć pracy z reprezentacją Polski na stanowisku selekcjonera. W czwartej kolejce eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata Biało-Czerwoni zmierzyli się z Holandią w Rotterdamie. Do kadry w roli kapitana wrócił Robert Lewandowski, w bramce wystąpił Łukasz Skorupski, a w obronie zagraliśmy czwórką - Matty Cash, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Polska remisuje z Holandią w Rotterdamie

Jak można było się domyślić - to Holendrzy kontrolowali wydarzenia na boisku i utrzymywali się przy piłce. Od pierwszych minut spychali naszych piłkarzy do obrony i coraz zatrudniali Łukasza Skorupskiego. Nasz bramkarz radził sobie ze strzałami Cody'ego Gapko czy Denzela Dumfriesa. Pomagał mu też słupek przy uderzeniu Tijjaniego Reijndersa.

To szczęście trwało do 28. minuty. Wtedy Memphis Depay dośrodkował z rzutu rożnego na dalszy słupek, Skorupski fatalnie minął się z piłką, a tą do pustej bramki wpakował Denzel Dumfries. Co nie udało mu się kilkanaście minut wcześniej, to udało się wtedy. Było 1:0 dla Holandii.

Taki wynik utrzymywał się do przerwy. A co o naszej grze? Mieliśmy kilka kontrataków, ale brakowało lepszego ostatniego podania, bo można i trzeba było coś więcej z tych akcji wyciągnąć. Było fantastyczne dośrodkowanie Nicoli Zalewskiego na Sebastiana Szymańskiego, ale piłkarz Fenerbahce w idealnej sytuacji nieczysto trafił w piłkę. Szkoda, ale widać było, że coś tam w ataku możemy stworzyć.

Zobacz też: Wyciek z szatni kadry. Chodzi o Lewandowskiego i Probierza. "Za dużo"

W drugiej połowie Holendrzy nie kreowali już tak wiele sytuacji. Polacy za to ciągle szukali kontrataków i nagroda przyszła w 80. minucie! Matty Cash pomyślał, że do trzech razy sztuka i huknął ze skraju pola karnego w samo okienko bramki Holendrów!

W końcówce nasi zawodnicy grali bardzo odpowiedzialni i patrząc na drugą połowę, to zasłużyli na to trafienie. Gdyby tylko potrafili zagrać dokładnej w kontrach, to kto wie, co mogłoby się wydarzyć. Ale najważniejsze, że walczyli do końca i można być zadowolonym po tym, co kadra pokazała w debiucie Jana Urbana.

Holandia - Polska 1:1

Bramki: 28' Dumfries, 80' Cash

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.