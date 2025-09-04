Zapomniany reprezentant Polski znalazł nowy klub! To tam będzie grał

Michał Skóraś do Club Brugge dołączył dwa lata temu. Z Lecha Poznań odchodził jako gwiazda Ekstraklasy i reprezentant Polski, dlatego kosztował aż sześć milionów euro. Niestety przez ten czas nie zdołał udowodnić, że był wart takich pieniędzy. W Belgii przegrał rywalizację na skrzydle i głównie siedział na ławce rezerwowych. W minionych sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał nieco ponad 1000 minut i strzelił dwa gole. Od Euro 2024 przestał też być powoływany do reprezentacji Polski.

Przełom ws. Skórasia. Chciał zostać, a tu takie wieści. "Pozostały drobne szczegóły"

Wydawało się, że w tej sytuacji najlepszą decyzją byłaby w jego przypadku zmiana klubu. Tymczasem jeszcze w kwietniu belgijskie media podawały, że zamierza on pozostać w Club Brugge i to pomimo ofert z polskiej Ekstraklasy. Potwierdził to zresztą sam zawodnik w rozmowie z TVP Sport. - Tak, zostaję. Nie myślałem o powrocie do Polski. Nie jestem usatysfakcjonowany tym, jak grałem w Brugii, więc myślę, że mam jeszcze wiele do udowodnienia w tym klubie - mówił na początku lipca. Teraz jednak wszystko się zmieniło.

Skóraś co prawda nie ma wracać do Polski, ale najprawdopodobniej pożegna się z dotychczasowym klubem. Tak twierdzi dziennikarz Sacha Tavolieri, specjalizujący się w transferach. - KAA Gent jest coraz bliżej pozyskania Michała Skórasia! Transfer z Club Brugge jest wart blisko 3 mln euro. Pozostały jeszcze drobne szczegóły ze stroną Skórasia. Rozmowy są zaawansowane, a całkowite porozumienie w sprawie osobistych warunków kontraktu spodziewane jest w ciągu 24 godzin - napisał na portalu X.

To będzie nowy klub Skórasia. Niedawno grał tam inny z reprezentantów Polski

A zatem Skóraś pozostanie w Belgii, ale ma przenieść się do ekipy ligowego rywala Brugii - KAA Gent. W poprzednim sezonie klub ten zajął szóste miejsce w tabeli i nie zakwalifikował się do europejskich pucharów. W drugiej połowie sezonu 2022/23 występował w nim inny reprezentant Polski - Kamil Piątkowski.

W obecnym sezonie w barwach Club Brugge Michał Skóraś zanotował dwa występy po 45 i 31 minut. Oczywiście nie znalazł się w gronie powołanych przez Jana Urbana do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Finlandią. Być może zmiana otoczenia pomoże mu wrócić do kadry.

