Cash się nie certoli. Tak ocenił to, co zrobili Polacy z Holandią

Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe w Rotterdamie z Holandią 1:1 w debiucie Jana Urbana na stanowisku selekcjonera! W pierwszej połowie Biało-Czerwoni byli w zdecydowanej defensywie i dzięki postawie Łukasza Skorupskiego nie przegrywali wyżej niż 0:1. W drugiej jednak "Oranje" nie kreowali już tak wiele sytuacji, a nasza drużyna szukała swoich szans. I znalazła ją w 80. minucie, gdy fantastycznym golem popisał się Matty Cash, trafiając w samo okienko bramki Holendrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Matty Cash przemówił po cudownym golu z Holandią

Po zakończonym spotkaniu Matty Cash rozmawiał ze stacją TVP Sport. - To niesamowity wynik. Rzeczywiście lubię tu grać [wcześniej też Cash strzelił gola z Holandią w Rotterdamie - przyp. red.]. Jest tu zawsze wspaniała atmosfera. Pamiętam ją z poprzedniego meczu, kiedy też strzeliłem gola. Ale to nie tylko mój gol. To był świetny występ całego zespołu. Dobrze broniliśmy, a to pozwoliło doprowadzić do remisu. Nie chodziło tylko o mojego gola. Pokazaliśmy determinację. Świetnie jest grać dla swojego kraju - powiedział 20-krotny reprezentant Polski, który ma na koncie trzy trafienia w biało-czerwonych barwach.

Zobacz też: Wyciek z szatni kadry. Chodzi o Lewandowskiego i Probierza. "Za dużo"

- Wcześniejsze uderzenia? Wiem, że wcześniej nie trafiałem, ale wiem, że świetnie potrafię strzelać. Co prawda wcześniejsza próba poleciała w trybuny, ale wiedziałem, że w końcu się uda - podsumował z uśmiechem bohater z Rotterdamu.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.