Jan Urban odkrył karty! Oto skład Polski na mecz z Holandią

- Wiemy, że kluczowy mecz jest z Finlandią, ale dlaczego mamy zakładać porażkę z Holandią? My też byliśmy faworytami w meczach z Finami czy Mołdawią i jak się skończyło? Może dostaniemy cięgi, a może jednak nie? - podkreślał Jan Urban w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Nowy selekcjoner reprezentacji Polski wie, że łatwo nie będzie, ale razem z drużyną zrobią wszystko, by wywieźć punkty z Rotterdamu, które mogą okazać się kluczowe w walce o awans na mistrzostwa świata 2026.

Jan Urban wybrał "11" na mecz z Holandią. Co z Lewandowskim?

- Mogę potwierdzić, że wszyscy są gotowi do gry - zapowiadał Jan Urban na środowej konferencji prasowej. Na kogo więc postawi szkoleniowiec w debiucie? Kto będzie miał stawić czoła Frenkiemu de Jongowi, Memphisowi Depayowi i spółce? Media już od rana dywagują na ten temat. Na kilka godzin przed meczem dowiedzieliśmy się, kogo na pewno nie zobaczymy w meczu z Holandią. To Bartosz Mrozek i Krzysztof Piątek, których selekcjoner nie umieścił w kadrze. Będą więc oglądać spotkanie z trybun.

Pod znakiem zapytania stanął też występ kapitana Biało-Czerwonych, Roberta Lewandowskiego. Nie tak dawno zmagał się z kontuzją i w tym sezonie rozegrał dopiero 26 minut. - Przepracował okres przygotowawczy, grał w sparingach, ale potem doznał kontuzji i nie grał wiele w lidze. Teraz w ciągu krótkiego czasu miałby zagrać dwa razy po 90 minut? Nie wiem, nie wiem. Musimy się zastanowić, czy nie przesadzimy - obawiał się selekcjoner.

Media spekulowały, że Urban najpewniej nie wystawi go w wyjściowym składzie. A jednak selekcjoner zdecydował się na Lewandowskiego, który zagra od pierwszej minuty.

W środku obrony niespodziewanie obok Jana Bednarka zagra Przemysław Wiśniewski, dla którego będzie to debiut z orzełkiem na piersi. Jako pierwszy o składzie Polaków poinformował Przegląd Sportowy Onet.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią:

Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański - Robert Lewandowski.

Rezerwowi: Drągowski, Grabara (bramkarze) - Kędziora, Ziółkowski, Pyrka, Frankowski, Grosicki, Piotrowski, Kapistka, Wszołek, Buksa, Świderski.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Rotterdamie zabrzmi już o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

