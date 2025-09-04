Tego Holendrzy mogą zazdrościć Polakom. Oto ich największa słabość

Reprezentacja Polski rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata. 4 września w Rotterdamie zagra z Holandią, a trzy dni później zmierzy się z Finlandią w Chorzowie. Przed tym pierwszym meczem - debiutem Jana Urbana - głos zabrał Jan De Zeeuw. Syn byłego dyrektora reprezentacji Polski za czasów Leo Beenhakkera w wywiadzie z Weszło zwrócił uwagę na jedną pozycję w kadrze czwartkowych rywali Biało-Czerwonych. Mówiąc wprost Holendrzy mogą zazdrościć Polakom Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski przewagą Polaków. To słabość Holendrów

"Według mnie taką słabością jest jednak "dziewiątka". Sporo kibiców jest średnio zadowolonych z poziomu Memphisa Depaya. Ronald Koeman mu bardzo ufa i prawdopodobnie wystawi przeciwko Polsce w pierwszym składzie, mimo że zawodnik jest po kontuzji i infekcji. Pamiętajmy jednak, że mówimy o piłkarzu, który obecnie gra w lidze brazylijskiej. Depay ma 31 lat, nie jest jeszcze zaawansowany wiekowo, ale w meczach przeciwko najmocniejszym drużynom w ostatnich latach regularnie zawodził" - powiedział.

"Pewnym problemem jest też prawe skrzydło. Na lewym zagra świetny Cody Gakpo, ale po drugiej stronie Holandia wygląda gorzej. Donyell Malen to nie jest ten poziom. Ewentualnie mógłby tam wystąpić Jeremie Frimpong, leczący teraz kontuzję, ale to nie jest jego naturalna pozycja. Podobnie Xavi Simmons - on lepiej czuje się, występując jako „dziesiątka" i grając za napastnikiem" - dodał.

Czy Lewandowski lub Depay okażą się największymi gwiazdami czwartkowego spotkania? Odpowiedź na to pytanie poznamy 4 września późnym wieczorem. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczu Holandia - Polska, który rozpocznie się o 20:45. Zapraszamy na Sport.pl i do aplikacji mobilnej.

