Polacy wydali wyrok ws. reprezentacji i Kuleszy. Oto czego się domagają

Od poniedziałku trwa zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera, a więc Jana Urbana. W czwartek Polska zagra pierwszy mecz za kadencji Urbana, a rywalem w Rotterdamie będzie Holandia. - Nie oszukujmy się. Wiemy, kto jest faworytem. Gramy z naprawdę mocną reprezentacją. Wiemy, jak trudne zadanie przed nami. To mecze, w których każdy pozytywny wynik byłby niespodzianką. Tego będziemy szukać - opowiadał Urban na konferencji prasowej na samym początku zgrupowania Biało-Czerwonych.

Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej przeprowadziła badanie w czerwcu br., w którym zapytała Polaków o kilka kwestii dot. reprezentacji Polski. Jedno z zadanych pytań brzmiało tak: czy polskiej reprezentacji narodowej potrzebna jest zmiana pokoleniowa?. Odpowiedź twierdzącą wybrało 64,43 proc. badanych. 30,64 proc. osób było niezdecydowanych lub nie miało zdania, natomiast na "nie" było 4,93 proc. respondentów.

Drugie pytanie było związane z tym, czy piłkarze powinni otrzymywać premie za wyniki osiągane w kadrze. To było oczywiste nawiązanie do afery premiowej, która pojawiła się przy okazji mistrzostw świata w 2022 r. Tutaj 36,35 proc. ankietowanych przyznałoby premię piłkarzom, a 36,06 proc. osób byłoby przeciwko temu pomysłowi. Pozostałym osobom w badaniu było to obojętne (11,82 proc.) lub zupełnie nie wiedziały, co odpowiedzieć (15,76 proc.).

Trzecie pytanie dotyczyło Cezarego Kuleszy. Fundacja CBOS zapytała Polaków, czy Kulesza jest odpowiednią osobą na stanowisko prezesa PZPN. 55,07 proc. respondentów nie wiedziało, jaką odpowiedź wskazać. Zaledwie 3,15 proc. badanych uważało, że Kulesza jest zdecydowanie właściwą osobą na to stanowisko. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 9,85 proc. osób. 31,92 proc. badanych wybrało opcje "raczej nie" i "zdecydowanie nie".

"Wyrazistą postać" Kuleszy podłapały też media w Holandii, które przypomniały nagranie, na którym prezes PZPN imprezuje z politykami Prawa i Sprawiedliwości. "Kulesza trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak podczas 'imprezy z wódką' śpiewał piosenki wraz z politykami prawicowo-nacjonalistycznej partii PiS" - pisał serwis nos.nl.

Całe nagranie zostało opublikowane przez "Goniec", który wcześniej wypuścił artykuł pt. "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki". Kulesza stwierdził, że wspomniane nagranie nie istnieje, cała impreza nie miała miejsca, a wszystko to pomówienia. "Nagranie istnieje. Nie publikowaliśmy go dotychczas ze względów etycznych. Jednak w obliczu stawianych nam zarzutów i kroków prawnych, ujawniamy fragment materiałów, jakimi dysponujemy" - napisał "Goniec".

Sprawa związana z głośną publikacją wkroczyła na drogę sądową.

