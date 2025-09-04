Kilka godzin do meczu z Polską, a tu takie wieści. Koeman skreślił gwiazdę

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozegra dwa pierwsze mecze. 4 września zmierzy się z Holandią, zaś trzy dni później podejmą Finlandię. Oba spotkania zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Holenderskie media donoszą, którzy zawodnicy na pewno nie zagrają w czwartkowym spotkaniu z Biało-Czerwonymi. Ronald Koeman musiał odesłać na trybuny dwóch piłkarzy.

Oto decyzja Koemana. Oni nie zagrają z Polską

"Sem Steijn musi przełożyć swój debiut w reprezentacji Holandii o co najmniej kolejne trzy dni. Pomocnik Feyenoordu został pominięty przez selekcjonera Ronalda Koemana w dzisiejszym meczu z Polską na De Kuip. W kadrze nie ma również Teuna Koopmeinersa" - poinformował portal espn.nl.

Ronald Koeman musiał skreślić dwóch zawodników przed meczem z Polską, gdyż w gronie powołanych znalazło się 25 piłkarzy, a kadra meczowa przewiduje miejsca tylko dla 23 zawodników. O ile Steijn to potencjalny debiutant, o tyle Koopmeiners wystąpił już w 25 meczach kadry i zdobył dla niej trzy gole. Od lat jest jednym z uznanych zawodników Serie A. Obecnie gra dla Juventusu.

Według informacji, do których dotarł Mateusz Ligęza z RadiaZet w Polsce na pewno nie zobaczymy Bartosza Mrozka i Krzysztofa Piątka. Jan Urban - tak jak i Koeman - musiał podjąć decyzję o odesłaniu na trybuny dwóch zawodników.

