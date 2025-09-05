Przełom w reprezentacji Polski. Cash ratuje Urbana w debiucie!

Gośćmi programu "To jest Sport.pl" będą Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski i zawodnik m.in. Legii Warszawa, czy Wisły Płock oraz Bartosz Gleń, komentator Canal+ Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zobacz wideo

W programie także o królowej letniego okienka transferowego – Legii Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski ostatnio wzmocnił się reprezentantem Polski Kacprem Urbańskim (ostatnio Bolonia i Monza), czy chorwackim napastnikiem Antonio Colakiem, który niedawno grał we włoskiej Spezii. Wcześniej Legia zakontraktowała innych byłych reprezentantów: Kamila Piątkowskiego, Damiana Szymańskiego czy Arkadiusza Recę.

Jednym z tematów będzie także znakomite rozpoczęcie sezonu przez Wisłę Płock, lidera Ekstraklasy.