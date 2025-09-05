Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Przełom w reprezentacji Polski. Cash ratuje Urbana w debiucie!
Pierwszy trudny mecz Jana Urbana w roli selekcjonera kadry zakończył się dla niego łaskawie. W Rotterdamie Polska w końcówce odrobiła straty i zremisowała z Holandią 1:1. Kto był bohaterem spotkania, a kto zawiódł? Jak spisali się ekstraklasowicze, a jak nasze zagraniczne gwiazdy, co wywołało złość selekcjonera. O tym wszystkim porozmawiamy w "To jest Sport.pl"
>Jan Urban nowym selekcjonerem pilkarskiej reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Gośćmi programu "To jest Sport.pl" będą Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski i zawodnik m.in. Legii Warszawa, czy Wisły Płock oraz Bartosz Gleń, komentator Canal+ Sport. 

Zobacz wideo
Zobacz wideo

W programie także o królowej letniego okienka transferowego – Legii Warszawa.  Zdobywca Pucharu Polski ostatnio wzmocnił się reprezentantem Polski Kacprem Urbańskim (ostatnio Bolonia i Monza), czy chorwackim napastnikiem Antonio Colakiem, który niedawno grał we włoskiej Spezii. Wcześniej Legia zakontraktowała innych byłych reprezentantów: Kamila Piątkowskiego, Damiana Szymańskiego czy Arkadiusza Recę.  

Jednym z tematów będzie także znakomite rozpoczęcie sezonu przez Wisłę Płock, lidera Ekstraklasy.  

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: