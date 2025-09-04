Tak Holendrzy nazwali Kuleszę. Cały świat się dowie

Był czerwiec, kiedy Michał Probierz pozbawił opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego, co doprowadziło piłkarza FC Barcelony do chwilowej rezygnacji z gry z orzełkiem na piersi. Niedługo później reprezentacja Polski przegrała z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata, a wspomniany szkoleniowiec podał się do dymisji. W lipcu stało się jasne, że w roli selekcjonera zastąpi go Jan Urban.

Tak Holenderzy piszą o Kuleszy. Jednoznacznie

Mecze z Holandią oraz Finlandią będą dla Urbana pierwszym rozdziałem w roli trenera kadry. Mało kto spodziewa się jednak, żeby jego czwartkowy debiut zakończył się zwycięstwem. Ekipa Ronalda Koemana będzie w starciu z Biało-Czerwonymi olbrzymim faworytem. Zdają sobie z tego sprawę też holenderskie media, które mimo tego postanowiły przyjrzeć się ostatnim wydarzeniom w środowisku polskiej piłki.

Portal "nos.nl" wrócił do konfliktu, jaki wybuchł na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz. W pewnym momencie zahaczył też o prezesa PZPN.

"Ta przepychanka musiała zostać złagodzona przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszę, wyrazistą postać, która latem ubiegłego roku trafiła na pierwsze strony gazet po tym, jak podczas 'imprezy z wódką' śpiewał piosenki wraz z politykami prawicowo-nacjonalistycznej partii PiS. Prezes związku opowiedział się w konflikcie po stronie Lewandowskiego" - czytamy.

Holendrzy widocznie nie są też pod wrażeniem umiejętności trenerskich Urbana. Ponownie zwracają się w stronę Kuleszy. "Urban nie jest znany w Polsce jako topowy trener. W ostatnich latach prowadził Górnika Zabrze, zespół środka tabeli, który zakończył ostatni sezon na dziewiątym miejscu w lidze. Krytycy w Polsce twierdzą, że Urban został zatrudniony, ponieważ jest przyjacielem charakterystycznego prezesa związku, który mówi tylko po polsku i rosyjsku i dlatego nie chciał zagranicznego trenera" - twierdzi portal "nos.nl".

Polska zmierzy się z Holandią 4 września o godzinie 20:45.

