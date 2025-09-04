Iwan przejechał się po Probierzu. "Nie do zaakceptowania"

Wrześniowe okienko reprezentacyjne jest absolutnie kluczowe dla polskiej kadry w kontekście walki o przyszłoroczny mundial. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią i postarają się zaskoczyć faworyta. Następnie przystąpią do jeszcze ważniejszego meczu. W przypadku porażki w niedzielę z Finlandią zespół Jana Urbana praktycznie straci szansę na grę w barażach.

Tomasz Iwan wrócił do Michała Probierza. "Dziwne"

Dla Jana Urbana mecze z Holandią oraz Finlandią będą pierwszym rozdziałem w roli trenera reprezentacji Polski. 63-latek zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza, który w czerwcu podał się do dymisji. To właśnie na jego temat postanowił wypowiedzieć się Tomasz Iwan, czołowy polski piłkarz lat dziewięćdziesiątych. Wszystko zaczęło się od pytania o Kamila Grosickiego w wywiadzie z TVP Sport.

- Za kadencji poprzedniego selekcjonera jedynie przebywał na zgrupowaniach. Dlatego podjął decyzję o zakończeniu kariery. Jego ambicja nie pozwalała na to, żeby być "maskotką" drużyny, bo tak był traktowany. Widzieliśmy, że w meczu pożegnalnym był najlepszym zawodnikiem na boisku. To wiele mówi o wyborach Michała Probierza, które były po prostu... dziwne. Nie były poparte bieżącą formą piłkarzy. Pewne rzeczy w tej kadrze były nie do zaakceptowania - stwierdził Iwan.

Po chwili Iwan wrócił już do tematu obecnej kadry. - Teraz otwiera się nowe rozdanie. Jan Urban był dobrym wyborem. Oczywiście ze zrozumiałych względów postawiłbym na Adama Nawałkę, ale z decyzji prezesa Cezarego Kuleszy też jestem zadowolony. Podczas konferencji prasowej widzieliśmy siłę spokoju. Jego wypowiedzi od początku do mnie przemawiają. To rozsądek, znajomość szatni, brak kompleksów, a nie chęć udowadniania, kto jest lepszy - dodał były dyrektor reprezentacji.

Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią 4 września o godzinie 20:45.

