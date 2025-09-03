Tak Koeman skomentował "aferą opaskową" w polskiej kadrze. Króciutko

Czego spodziewać się po reprezentacji Polski w meczu z Holandią? To pytanie jest na ustach kibiców oraz ekspertów. O optymizm nie jest szczególnie łatwo. Zespół ten podczas ostatniego zgrupowania przegrał ze słabą Finlandią (1:2), a wszystko to działo się w atmosferze skandalu i afery. Wywołał ją Michał Probierz. Ówczesny selekcjoner odebrał opaskę kapitana nieobecnemu wówczas Robertowi Lewandowskiemu. Napastnik Barcelony zapowiedział potem, że u Probierza w kadrze już nie zagra. Oba te zdarzenia wprawiły w ruch domino spekulacji i niedomówień.

Zobacz wideo Robert Lewandowski o burzy z Probierzem! "Byłem zszokowany"

Probierz przegrał walkę, do której doprowadził. Koeman miał rację

Powstała w wyniku tego konfliktu oraz porażki w Helsinkach "lawina" zmiotła z funkcji selekcjonera samego Probierza, który podał się do dymisji. Jego następcą został Jan Urban, a Lewandowski wrócił do kadry. Rację miał zatem Ronald Koeman. Selekcjoner reprezentacji Holandii powiedział wówczas w rozmowie z tamtejszymi mediami, że praca trenera nauczyła go, by nigdy nie kłócić się z największą gwiazdą drużyny. Probierz ten błąd popełnił i zapłacił za to. W rozmowie z TVP Sport, przy okazji nadchodzącego meczu, Koeman został zapytany o tamte słowa oraz o to, czy jest zaskoczony odejściem naszego byłego już selekcjonera.

Selekcjoner Holendrów nie jest zaskoczony. Powtarza jeszcze raz

- Nie jestem zaskoczony. Myślę, że moje słowa o tamtej sytuacji były nawet trochę zabawne. Tamta opinia dotyczy w ogóle całego zawodu trenera. My nie możemy walczyć z naszymi najlepszymi zawodnikami. W przypadku waszego byłego selekcjonera to się potwierdziło. Przegrał mecz z Finlandią - powiedział Koeman. Podkreślił też, że na miejscu Polaków cieszyłby się z powrotu Lewandowskiego, a oni, jako nasi rywale... też się cieszą.

- Lewandowski wrócił do kadry, to dobrze dla was, bo to znakomity piłkarz. Ja i mój zespół też się cieszymy. Lubimy grać z zespołami, które mają w składzie największe gwiazdy. To zawsze miłe - ocenił selekcjoner naszych rywali. Mecz Holandia - Polska rozpocznie się w czwartek 4 września o 20:45.