Tak Urban potraktował Zielińskiego. Ojciec wszystko ujawnił

W czerwcu przez polską piłkę przetoczyła się ogromna burza związana z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Taką decyzję podjął ówczesny selekcjoner Michał Probierz, a na nowego kapitana wyznaczył Piotra Zielińskiego. Probierza jednak nie ma już w kadrze, a nowym selekcjonerem został Jan Urban, który ponownie wybrał Lewandowskiego na kapitana.

"Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek" - poinformował Urban w ubiegłym tygodniu.

Tak Piotr Zieliński zareagował na odebranie opaski kapitańskiej

Można się było zastanawiać, jak Piotr Zieliński zareaguje na taką decyzję Jana Urbana. O kulisach powiedział ojciec zawodnika Bogusław Zieliński. - Piotrek znalazł się w trochę niezręcznej sytuacji, nie ze swojej winy. Oczywiste było, że nie będzie się stawiał - podkreślił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Syn rozmawiał z trenerem i szybko się porozumieli. Nie robił żadnego problemu. Nie rozpłakał się. Piotrek podszedł do sprawy na spokojnie. Jest wicekapitanem, to również duża rzecz - dodał Bogusław Zieliński.

W czwartek 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią o godz. 20:45. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o godz. 20:45 zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

