Holandia będzie rywalem reprezentacji Polski w pierwszym meczu za kadencji Jana Urbana. Obie ekipy spotkają się w czwartek 4 września na De Kuip w Rotterdamie. Dzień przed spotkaniem na konferencji prasowej pojawił się trener naszych rywali - Ronald Koeman, który na samym początku zwrócił uwagę na dość nietypowy problem.

Holandia ma problem przed meczem z Polską. Koeman nawet tego nie krył. "Nie był dobry"

Okazuje się, że szkoleniowiec był niezadowolony z wewnętrznego sparingu, jaki odbył się w trakcie sesji treningowej. Wszystko przez dość nieoczekiwany wynik. - Nie jesteśmy jeszcze gotowi, bo drużyna rezerwowych była lepsza - wypalił wprost, cytowany przez portal ad.nl. - Ale mamy jeszcze jeden dzień i nie denerwuję się tym. Wszyscy są dostępni. Usiądziemy do analizy wideo, zawsze to robimy. Będą jakieś materiały, dzięki którym zobaczymy, co nie jest jeszcze idealne - dodał.

Choć zawodnicy, których chciał wystawić w podstawowej jedenastce na mecz z Polską, okazali się słabsi, szkoleniowiec nie przewiduje zmian w składzie. - Pomimo gorszego treningu, pozostaję przy tych samych nazwiskach. Dzisiejszy poranny trening nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale wspomniałem o nim, bo nie był dobry - wyjaśnił.

Tego Holendrzy boją się u Polaków. Koeman apeluje: "Trzeba uważać"

W nadchodzącym spotkaniu Holandia powinna być zdecydowanym faworytem. Jest jednak jeden element, którego się obawia. Chodzi o grę głową. Ta ostatnio miała w ich ekipie szwankować. Dziennikarze obawiali się więc, że nasz zespół może to wykorzystać. - Zajęliśmy się tym. Wiemy, ilu (polskich - red.) zawodników zbliża się do 1,9 m. Problem polega na tym, że mają też nowy sztab szkoleniowy, a więc różne nowe pomysły. Trzeba uważać nie tylko na stałe fragmenty gry, ale być może także na inny system - zauważył Koeman.

Czwartkowy mecz Holandia - Polska w ramach eliminacji do mistrzostw świata rozpocznie się o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

