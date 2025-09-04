Tak Holendrzy chcą zatrzymać Lewandowskiego. "Znając Ronalda Koemana"

Reprezentacja Holandii z impetem rozpoczęła kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez trenera Ronalda Koemana pokonała na wyjeździe Finlandię 2:0 i u siebie Maltę 8:0. Holendrzy po dwóch spotkaniach mają sześć punktów i imponujący bilans bramkowy: 10:0.
Teraz Holendrzy zmierzą się w trzeciej kolejce z reprezentacją Polski, która w trzech starciach ma sześć punktów. Holenderski serwis Voetbalzone.nl pisze, jaki zespół będzie miał plan na zatrzymanie jednego z najlepszych napastników świata - Roberta Lewandowskiego.
- Znając Ronalda Koemana, nie będzie się tym denerwował. Powie swojej drużynie: "Upewnijcie się, że będziemy wysoko naciskać, więc grajcie z dala od bramki". Wtedy zneutralizujemy go w 70 procentach - mówi były reprezentant Holandii Hans Kraay.
Według niego Holandia wygra z Polską. Jest on o tym przekonany i o awansie na mistrzostwa świata.
- Holandia pokona Polskę i pojedzie na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku - dodaje Kraay.
Według niego Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) powinien przedłużyć umowę z trenerem Koemanem.
- Jest bardzo pożądanym zawodnikiem wśród swoich kluczowych piłkarzy - u Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya. Wszyscy oni mieli lub nadal mają świetnych trenerów, ale ślepo ufają Koemanowi i jedzą mu z ręki. Zawsze emanuje spokojem, nie krzyczy. Bez marudzenia, bez zbędnych ceregieli: Ronald Koeman powinien zostać na kolejne dwa lata - przyznaje Kraay.
Zobacz także: Tak Holendrzy piszą o Polsce i Polakach. "Budzi obawy"
Początek meczu Holandia - Polska w czwartek, 4 września o godz. 20.45.
Zapraszamy Państwa na relację na żywo ze starcia Holandia - Polska na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!