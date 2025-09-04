Powrót na stronę główną
Tak Holendrzy chcą zatrzymać Lewandowskiego. "Znając Ronalda Koemana"
Hans Kraay, były reprezentant Holandii zdradził dla tamtejszych mediów, jak Ronald Koeman będzie chciał zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Jest on też bardzo pewny zwycięstwa Holendrów. Mecz w czwartek o godz. 20.45, relacja na żywo na Sport.pl.
Ronald Koeman
Reprezentacja Holandii z impetem rozpoczęła kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez trenera Ronalda Koemana pokonała na wyjeździe Finlandię 2:0 i u siebie Maltę 8:0. Holendrzy po dwóch spotkaniach mają sześć punktów i imponujący bilans bramkowy: 10:0. 

Holendrzy pewni swego przed meczem z Polską. Tak chcą zatrzymać Roberta Lewandowskiego

Teraz Holendrzy zmierzą się w trzeciej kolejce z reprezentacją Polski, która w trzech starciach ma sześć punktów. Holenderski serwis Voetbalzone.nl pisze, jaki zespół będzie miał plan na zatrzymanie jednego z najlepszych napastników świata - Roberta Lewandowskiego. 

- Znając Ronalda Koemana, nie będzie się tym denerwował. Powie swojej drużynie: "Upewnijcie się, że będziemy wysoko naciskać, więc grajcie z dala od bramki". Wtedy zneutralizujemy go w 70 procentach - mówi były reprezentant Holandii Hans Kraay. 

Według niego Holandia wygra z Polską. Jest on o tym przekonany i o awansie na mistrzostwa świata. 

- Holandia pokona Polskę i pojedzie na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku - dodaje Kraay.

Według niego Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) powinien przedłużyć umowę z trenerem Koemanem. 

- Jest bardzo pożądanym zawodnikiem wśród swoich kluczowych piłkarzy - u Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya. Wszyscy oni mieli lub nadal mają świetnych trenerów, ale ślepo ufają Koemanowi i jedzą mu z ręki. Zawsze emanuje spokojem, nie krzyczy. Bez marudzenia, bez zbędnych ceregieli: Ronald Koeman powinien zostać na kolejne dwa lata - przyznaje Kraay. 

Początek meczu Holandia - Polska w czwartek, 4 września o godz. 20.45. 

Zapraszamy Państwa na relację na żywo ze starcia Holandia - Polska na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

