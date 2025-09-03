Tak Holendrzy piszą o Polsce i Polakach. "Budzi obawy"

Reprezentacja Polski czeka na dwa pierwsze mecze pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Biało-Czerwoni najpierw zagrają z Holandią (4 września), a następnie z Finlandią (7 września). Spotkanie w Rotterdamie zdaje się mieć oczywistego faworyta w postaci gospodarzy. Media w Holandii zachowują jednak ostrożność. Portal voetbalnieuws.nl postanowił przeanalizować, jakie są ich zdanie mocne i słabe strony naszej reprezentacje. Na tej podstawie wysnuli kilka wniosków.

Holendrzy przeanalizowali atuty i słabości Polaków. "Brakuje kreatywności"

- Lewandowski pozostaje śmiertelnym punktem końcowym, ale dośrodkowania pochodzą głównie ze skrzydeł. Kiwior i Zalewski mają za zadanie utrzymywać piłkę szeroko i odpychać holenderską drużynę. Ich dośrodkowania i wejścia są podstawą gry reprezentacji Polski. Szymański może również stwarzać zagrożenie, infiltrując piłkę z pomocy - uważają Holendrzy.

Nasi rywale nie zapominają także o słabościach polskiej kadry. Nie przechodzą obojętnie obok - ich zdaniem - słabego bronienia przy rzutach rożnych lub wolnych.

Słabości leżą w fazach przejściowych i stałych fragmentach gry. Gdy boczni obrońcy są wysoko, za nimi otwierają się duże przestrzenie, które holenderski zespół może wykorzystać dzięki szybkim skrzydłowym, takim jak Cody Gakpo i Xavi Simons. Organizacja gry w obronie przy rzutach rożnych i wolnych również budzi obawy, pomimo obecności silnych, główkujących zawodników, takich jak Bednarek i Kiwior - czytamy.

- Co więcej, brakuje kreatywności, gdy Zieliński jest dobrze ograniczony. Bez niego gra często sprowadza się do przewidywalnych długich podań - analizują Holendrzy.

Dziennikarze z kraju naszych czwartkowych rywali mówią wprost. Jan Urban nie dokona rewolucji i będzie kontynuował "konserwatywne podejście", w którym Lewandowski i skrzydła są głównymi broniami Polaków. Według Holendrów kluczem do pokonania Polaków będzie wczesne zneutralizowanie polskich obrońców i skuteczność przy stałych fragmentach gry.

Mecz Holandia - Polska odbędzie się w czwartek 4 września o 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

