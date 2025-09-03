To dlatego Urbański nie został powołany do kadry. Selekcjoner wyjaśnia

20-letni pomocnik Kacper Urbański był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w letniej przerwie w polskiej PKO BP Ekstraklasie. Jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy podpisał umowę z Legią Warszawa. Po pięciu latach spędzonych we Włoszech (Bologna i Monza) wrócił zatem do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jerzy Brzęczek wyjaśnia, czemu nie powołał Kacpra Urbańskiego

Kacper Urbański w końcówce ubiegłego sezonu grał rzadko w barwach Monzy. W efekcie nie dostał powołania od poprzedniego trenera Michała Probierza do reprezentacji Polski na mecze z Mołdawią (2:0) i Finlandią (porażka 1:2). Wcześniej był powołany, ale nie zagrał nawet minuty w meczach z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). Teraz Urbański nie dostał zaproszenia od nowego selekcjonera - Jana Urbana.

W efekcie Urbański mógłby grać w reprezentacji Polski U-21. Nie otrzymał jednak też powołania. Jego sytuację wyjaśnił Jerzy Brzęczek, trener Polaków U-21.

- Między mną, trenerem Urbanem, dyrektorem sportowym i samym Kacprem Urbańskim była gorąca linia. Bardzo chciałem powołać Kacpra. Na bieżąco rozmawialiśmy, w ostatnich tygodniach Kacper trenował indywidualnie w grupie, nie był w pełnym treningu z drużyną. Dlatego jestem przekonany, że lepszą decyzją było danie mu czasu, zaraz w Legii wejdzie w rytm meczowy - przyznał Brzęczek, cytowany przez dziennikarza Samuela Szczygielskiego.

Bardzo on wierzy w tego piłkarza.

- Kacper wróci do reprezentacji. Do nas na pewno, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy wróci do dyspozycji, to jego potencjał sprawia, że będzie bliżej pierwszej reprezentacji. Wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby Kacper spokojnie zmienił klub i zaczął w nim treningi. Życzę mu powodzenia, dla niego i Legii to dobry ruch. Żal nie wykorzystywać jego potencjału, także w reprezentacji - dodał Brzęczek.

Zobacz także: Tak wyglądają relacje ter Stegena z szatnią. Zawodnik wszystko wyśpiewał

Urbański dotychczas w pierwszej reprezentacji Polski zagrał 11 razy. Gola nie zdobył i miał dwie asysty.

Polska U-21 we wrześniu zagra dwa mecze w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w piątek, 5 września (godz. 18) zmierzą się u siebie z Macedonią Północną, a we wtorek, 9 września (godz. 15) na wyjeździe z Armenią.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU