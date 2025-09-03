Lato nie wytrzymał ws. Lewandowskiego. Aż ugryzł się w język

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra pierwszy mecz za kadencji Jana Urbana. W Rotterdamie zmierzy się z Holandią. Do kadry wraz z nowym selekcjonerem dołączył także Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony po odebraniu opaski kapitańskiej skłócił się z Michałem Probierzem i zrezygnował z gry w narodowych barwach. Po dymisji trenera postanowił do niej wrócić. Choć od zamieszania na linii Lewandowski - Probierz minęły niemal dwa miesiące, sytuacja nadal wzbudza kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski miał ofertę za 100 milionów za rok?! "To nie jest słaba liga"

Lato nie zapomniał tego Lewandowskiemu. "On miał wakacje, a mecz..."

Zdaniem większości komentatorów winę za nie ponosi przede wszystkim Probierz. Selekcjonerowi na pewno nie pomógł wynik meczu z Finlandią (1:2), dlatego to on poniósł największe konsekwencje. Tymczasem były prezes PZPN Grzegorz Lato bardziej skrytykował... Roberta Lewandowskiego. W wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty złożył dość osobliwe życzenia nowemu selekcjonerowi. - Każdemu trenerowi trzeba dać szansę. Janowi Urbanowi życzę tylko jednego: żeby miał twardą rękę i żeby nie było tak, jak za jego poprzednika, że zawodnicy typu Lewandowski wybierali sobie mecze - wypalił.

Od razu też dał znać, że pije do ostatniego czerwcowego zgrupowania, na którym Lewandowski się nie pojawił. - On miał wakacje, a mecz eliminacyjny z Finlandią miał gdzieś. Jak ktoś chce sobie wybierać mecze, to trzeba mu powiedzieć krótko i jasno. Nie chcę mówić, co ja bym powiedział w takiej sytuacji, bo musiałbym przekląć. Jak popatrzymy na Ronaldo czy Messiego, to mimo swojego wieku, kiedy są powołania, stawiają się jak żołnierze na zgrupowaniach - mówił z wyrzutem.

Tak Lato zareagował na oddanie opaski Lewandowskiemu. "Nowe zasady"

Nie była to zresztą pierwsza sytuacja, w której Lewandowski nie przyjechał na kadrę. W listopadzie zeszłego roku zabrakło go na meczach z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. To właśnie absencje kapitana miały zapoczątkować napięcia w szatni. Mimo to Jan Urban zdecydował się przywrócić Lewandowskiego do funkcji kapitana. - To jest decyzja trenera i ja nie chcę tego komentować. Jest nowy trener, są nowe zasady - skomentował Lato.

Mecz Holandia - Polska w ramach eliminacji do mistrzostw świata odbędzie się w czwartek 4 czerwca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU