Lato nie wytrzymał ws. Lewandowskiego. Aż ugryzł się w język

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra pierwszy mecz za kadencji Jana Urbana. W Rotterdamie zmierzy się z Holandią. Do kadry wraz z nowym selekcjonerem dołączył także Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony po odebraniu opaski kapitańskiej skłócił się z Michałem Probierzem i zrezygnował z gry w narodowych barwach. Po dymisji trenera postanowił do niej wrócić. Choć od zamieszania na linii Lewandowski - Probierz minęły niemal dwa miesiące, sytuacja nadal wzbudza kontrowersje.
Zdaniem większości komentatorów winę za nie ponosi przede wszystkim Probierz. Selekcjonerowi na pewno nie pomógł wynik meczu z Finlandią (1:2), dlatego to on poniósł największe konsekwencje. Tymczasem były prezes PZPN Grzegorz Lato bardziej skrytykował... Roberta Lewandowskiego. W wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty złożył dość osobliwe życzenia nowemu selekcjonerowi. - Każdemu trenerowi trzeba dać szansę. Janowi Urbanowi życzę tylko jednego: żeby miał twardą rękę i żeby nie było tak, jak za jego poprzednika, że zawodnicy typu Lewandowski wybierali sobie mecze - wypalił.
Od razu też dał znać, że pije do ostatniego czerwcowego zgrupowania, na którym Lewandowski się nie pojawił. - On miał wakacje, a mecz eliminacyjny z Finlandią miał gdzieś. Jak ktoś chce sobie wybierać mecze, to trzeba mu powiedzieć krótko i jasno. Nie chcę mówić, co ja bym powiedział w takiej sytuacji, bo musiałbym przekląć. Jak popatrzymy na Ronaldo czy Messiego, to mimo swojego wieku, kiedy są powołania, stawiają się jak żołnierze na zgrupowaniach - mówił z wyrzutem.
Nie była to zresztą pierwsza sytuacja, w której Lewandowski nie przyjechał na kadrę. W listopadzie zeszłego roku zabrakło go na meczach z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. To właśnie absencje kapitana miały zapoczątkować napięcia w szatni. Mimo to Jan Urban zdecydował się przywrócić Lewandowskiego do funkcji kapitana. - To jest decyzja trenera i ja nie chcę tego komentować. Jest nowy trener, są nowe zasady - skomentował Lato.
Mecz Holandia - Polska w ramach eliminacji do mistrzostw świata odbędzie się w czwartek 4 czerwca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
